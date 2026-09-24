Tesla revela la apariencia de su nuevo robot Optimus Gen 3

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Tesla revela la apariencia de su nuevo robot Optimus Gen 3

Tesla, rompiendo sus planes de presentación oficial, reveló accidentalmente la última generación de su robot humanoide: el modelo Optimus Gen 3. Los detalles del nuevo dispositivo fueron encontrados en el código de la aplicación móvil destinada a los usuarios, lo que generó un gran interés en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, se encontraron modelos 3D bajo la etiqueta «gen3» directamente en la aplicación para smartphones de Tesla. Estas imágenes muestran al robot de nueva generación junto al prototipo anterior, el Gen 2.5. Esto permitió a los expertos comparar claramente las diferencias entre ambos dispositivos.

Cambios notables en el diseño exterior

Según los esquemas, los ingenieros han rediseñado radicalmente la apariencia exterior del robot. Los elementos mecánicos expuestos, visibles en versiones anteriores, han sido eliminados por completo. En su lugar, el Optimus Gen 3 presenta acabados en negro mate modernos y un diseño de carrocería más integrado, fluido y aerodinámico.

Además, las articulaciones complejas que conectan el cuerpo y la parte superior de las piernas ahora están cubiertas con protecciones flexibles especiales. Las manos también parecen haber sido mejoradas significativamente. Anteriormente, Tesla había anunciado que los dedos y palmas de este robot contarían con 22 grados de libertad de movimiento.

Producción y planes futuros

Las imágenes encontradas parecen ser elementos de interfaz preparados directamente para la aplicación móvil de la empresa, aunque Tesla aún no ha realizado un anuncio oficial público sobre el Optimus Gen 3. Cabe recordar que el CEO Elon Musk declaró en marzo que la tercera versión del robot ya estaba funcionando, pero que necesitaba perfeccionamientos adicionales.

Más tarde, Musk subrayó que tenía la intención de presentarlo poco antes del inicio de la producción para evitar que los competidores de Tesla copiaran el diseño. Actualmente, la empresa está preparando activamente su infraestructura: se están liberando áreas especiales en la fábrica de Fremont para la producción del Optimus, y se está construyendo una planta dedicada en Teherán.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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