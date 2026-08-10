Se revelan los secretos del gigantesco Terafab de Tesla y SpaceX

Elon Musk volvió a ser noticia con un proyecto gigantesco. Tesla y SpaceX presentaron imágenes renderizadas del complejo Terafab destinado a fabricar chips, y las cifras sobre las dimensiones de la instalación generaron inmediatamente un intenso debate. El propio Musk afirmó que este complejo será «el edificio más grande y valioso de la Tierra».

El proyecto llama la atención no solo por su tamaño, sino también por su propósito: allí se planea fabricar los chips necesarios para los automóviles y robots de Tesla, así como para los sistemas informáticos de SpaceX. Por tanto, no se trata simplemente de otra fábrica, sino de uno de los futuros pilares tecnológicos más importantes del ecosistema de Musk.

¿Cómo será el complejo Terafab?

Según la información disponible, la superficie total del Terafab superará los 100 millones de pies cuadrados, es decir, aproximadamente 9,3 millones de metros cuadrados. Esta cifra por sí sola muestra la enorme escala del proyecto. Reuters también describió el Terafab como un gran complejo de semiconductores cuya construcción está prevista en el condado de Grimes.

La declaración de Musk reveló una ambición aún mayor: calificó al Terafab, en Texas, como el edificio más grande y valioso del planeta, y con mucha diferencia. Esto demuestra la importancia excepcional del proyecto tanto desde el punto de vista comercial como estratégico.

¿Dónde se construirá?

Según el departamento de prensa de Tesla y la información publicada, el complejo se construirá en el condado de Grimes, en el estado estadounidense de Texas . Un documento oficial del condado de Grimes también señala que SpaceX planea construir allí, en varias fases, una instalación de fabricación de semiconductores con integración vertical y un centro avanzado de computación.

La elección de esta ubicación no es casual. En los últimos años, Texas se ha convertido en uno de los principales centros de operaciones de las empresas de Musk: gran parte de los proyectos de Tesla, SpaceX y otras compañías se concentra precisamente en este estado. Terafab podría reforzar aún más esta cadena.

¿Qué se fabricará allí?

La principal función de Terafab será cubrir las crecientes necesidades internas de Tesla y SpaceX. Según Reuters, el complejo estará orientado a producir chips necesarios para la inteligencia artificial y la infraestructura informática. Entre sus aplicaciones estarán los sistemas de conducción autónoma y los robots de Tesla, además de las soluciones informáticas de SpaceX.

Este es un punto fundamental. En el mercado tecnológico actual, un chip no es un simple componente, sino el «corazón» de toda la industria. Para Tesla, esto significa conducción autónoma y robótica; para SpaceX, una gran capacidad de cálculo e infraestructuras complejas para el futuro. En este sentido, Terafab podría ayudar a las empresas de Musk a reducir su dependencia de proveedores externos.

¿Qué ambición se esconde detrás del proyecto?

En un documento oficial del condado de Grimes, Terafab se describe como una «inversión transformadora» destinada a aumentar la capacidad nacional de fabricación de semiconductores en Estados Unidos. El documento indica que las primeras fases requerirían 55.000 millones de dólares, mientras que la inversión total podría alcanzar 119.000 millones de dólares si se completaran todas las fases.

Reuters informó, por su parte, de que Tesla y SpaceX realizarían una inversión inicial de 16.800 millones de dólares para la primera fase. Estas cifras muestran que el proyecto todavía no está completamente definido, pero que su escala será muy superior a la de las fábricas convencionales.

¿Por qué es tan importante esta noticia?

El anuncio de Terafab no resulta interesante únicamente por su arquitectura o sus dimensiones. Una vez más, demuestra hasta qué punto la fabricación de chips se ha convertido en un recurso decisivo en la competencia mundial. Hoy, para triunfar en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, el transporte autónomo y los sistemas informáticos espaciales, el software por sí solo no basta: también necesita una enorme base de hardware y chips.

Desde esta perspectiva, Terafab no es simplemente otra «fábrica» para Tesla y SpaceX. Podría convertirse en el próximo eslabón decisivo de la ambiciosa estrategia de Elon Musk para las tecnologías del futuro. Por ahora, las imágenes renderizadas son solo el comienzo. Lo más interesante probablemente aún está por llegar.

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