La caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon Musk

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La caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon Musk

Tras la IPO más grande de la historia, las acciones de SpaceX sufrieron un desplome drástico, lo que generó serios debates en los mercados financieros. Según la revista Fortune, desde mediados de junio los títulos de la compañía se han abaratado un 46 %, y el precio por acción ha bajado desde el récord de 201,80 dólares hasta alrededor de 108 dólares. Así lo informa Ixbt.com lo reporta.

Ante esta tendencia negativa, la fortuna total del multimillonario Elon Musk también se redujo drásticamente. Su capital cayó desde un pico de 1,33 billones de dólares hasta aproximadamente 684 mil millones de dólares. De este modo, el monto de las pérdidas superó los 600 mil millones de dólares, y la riqueza de Musk quedó incluso por debajo del nivel anterior a la salida a bolsa de SpaceX.

Pruebas financieras y presión del mercado

Como la próxima prueba seria para la compañía, se espera la publicación la próxima semana de su primer informe financiero en estatus público. Asimismo, el próximo mes será un evento importante el desbloqueo de hasta 911,5 millones de acciones pertenecientes a los inversores iniciales y empleados. Si una parte significativa de estos títulos sale al mercado, la presión sobre las cotizaciones podría intensificarse aún más.

Actualmente también aumenta la actividad de los jugadores interesados en una mayor caída del valor de las acciones. Según los datos de la publicación, el volumen de posiciones cortas asciende a unos 219 millones de acciones, lo que representa un aumento de casi 10 veces en comparación con mediados de junio y supera un tercio de las acciones en libre circulación.

Contexto de mercado y perspectivas

Uno de los factores que complicó aún más la situación fue la caída del 17 % en las acciones de Tesla tras su informe trimestral. Según los expertos, esto se debe a la disminución del entusiasmo inicial por la IA y a la caída en las acciones de los fabricantes de microchips, lo que enfrió de manera general el interés de los inversores por los activos tecnológicos de alto riesgo.

Según Bloomberg, los analistas de Morgan Stanley destacan que al precio actual de alrededor de 100 dólares, el mercado prácticamente ignora el potencial de SpaceX en la dirección de la IA. No obstante, a pesar de la caída en la capitalización, SpaceX mantiene su liderazgo en el mercado de lanzamientos espaciales y continúa ampliando su red de satélites Starlink.

Elon Musk sigue expresando su esperanza de que la compañía alcance unos ingresos anuales de 1 billón de dólares para 2030. Las próximas semanas, en particular la publicación de los primeros resultados financieros y la salida al mercado de un gran volumen de acciones desbloqueadas, tendrán una importancia decisiva para evaluar si el valor actual de la compañía está al nivel esperado por los inversores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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