Tesla y SpaceX construirán en Texas la fábrica « Terafab », valorada en 16,8 mil millones de dólares

Las empresas Tesla y SpaceX han anunciado que iniciarán en Texas, Estados Unidos, el proyecto «Terafab», la mayor fábrica de chips avanzados del mundo. En una primera etapa, está previsto invertir 16,8 mil millones de dólares en este proyecto conjunto, que en el futuro contribuirá a paliar la escasez mundial de semiconductores y a satisfacer las necesidades de la inteligencia artificial. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la enorme fábrica se construirá en el condado de Grayms, cerca de Houston. Elon Musk, director de ambas empresas, señaló en su perfil de una red social que esta instalación se convertiría en el edificio más grande y costoso del planeta. Según SpaceX, la superficie de producción superará los 100 millones de pies cuadrados y el proyecto dará empleo a al menos 3.000 personas de la región.

Una enorme capacidad de cálculo para las tecnologías del futuro

El principal objetivo del proyecto es crear la enorme capacidad de cálculo necesaria para hacer realidad la visión de futuro de Elon Musk. Se espera que, con el tiempo, millones de robots sustituyan al trabajo humano, los robotaxis circulen de forma totalmente autónoma y los satélites se conviertan en centros de datos para entrenar la inteligencia artificial. Sin embargo, los ritmos de producción actuales no pueden satisfacer una demanda de tal magnitud.

Según los documentos financieros presentados por SpaceX, el coste total podría alcanzar los 119 mil millones de dólares en el marco de una construcción por fases. Intel también ha comunicado que contribuirá a este ambicioso proyecto, aunque por ahora se mantiene en secreto la naturaleza exacta de su participación.

Un enfoque de integración vertical

El nuevo complejo será una empresa verticalmente integrada que reunirá en un mismo lugar la fabricación, el empaquetado y las pruebas de chips. Esto acelerará considerablemente los procesos tecnológicos y permitirá desplegar rápidamente nuevos sistemas de cálculo.

Chips de computación perimetral (edge computing) destinados a los robots humanoides Optimus de Tesla y a los vehículos autónomos Cybercab

Procesadores de alto rendimiento destinados a gestionar los centros de datos espaciales de SpaceX

Dispositivos lógicos y de memoria a gran escala

También se prestará especial atención a las cuestiones medioambientales. SpaceX ha informado de que planea no utilizar las aguas subterráneas locales, sino el agua del embalse Gibbons Creek, situado en la zona. Se espera que la construcción de este complejo marque un nuevo punto de inflexión en el mercado tecnológico mundial.