China se apodera del liderazgo absoluto del mercado de robots humanoides

Así lo indica Ixbt.com: el informe lo confirma.

Según los datos, en 2025, el año anterior, las empresas chinas ya habían suministrado casi el 90 % de los entre 13 000 y 16 000 robots humanoides entregados en todo el mundo. También se comprobó que la mayoría de los fabricantes de Estados Unidos, Japón y otros países aún se encontraba en la fase de prueba de prototipos. En cambio, los líderes del mercado chino ya habían puesto en marcha una producción en serie a una escala que sus competidores extranjeros ni siquiera podían imaginar.

Escala industrial y empresas líderes

Entre los fabricantes chinos destacan claramente Zhiyuan y Unitree. En concreto, Zhiyuan entregó por sí sola cerca de 5 100 dispositivos en 2025, acaparando casi dos quintas partes del volumen mundial. En comparación, las conocidas empresas estadounidenses Figure, Tesla y Agility apenas lograron entregar unos cientos de robots cada una.

Según Morgan Stanley, el mayor fabricante chino envió a sus clientes aproximadamente 36 veces más máquinas que las empresas estadounidenses comparables. Una escala tan enorme no se limita al ensamblaje del producto final. Más de la mitad de los 100 principales proveedores mundiales de reductores, servomecanismos y sensores de visión están ubicados precisamente en China.

Financiación y aplicaciones prácticas

La producción nacional de componentes permite a las empresas locales obtener las piezas más rápidamente y reducir considerablemente los costes de ensamblaje. Al mismo tiempo, las empresas chinas están captando capital de forma activa. A comienzos de 2026, China concentraba casi la mitad de la financiación mundial de capital riesgo en el sector de la robótica humanoide. Unitree superó con éxito los procedimientos de cotización en la Bolsa de Shanghái, mientras que el Estado designó este ámbito como una industria prioritaria.

Las primeras aplicaciones prácticas también están comenzando dentro del país. En particular, el fabricante de automóviles BYD planea utilizar robots humanoides en sus concesionarios. No obstante, los volúmenes de suministro no reflejan directamente la madurez de la tecnología: muchos robots chinos destacan más al caminar, bailar y mostrar movimientos preprogramados que al realizar un trabajo útil de forma estable. Sin embargo, la escala de producción ofrece una ventaja excepcional para recopilar datos operativos, reducir más rápidamente los costes y fortalecer las relaciones con los proveedores. Estados Unidos, por su parte, mantiene sus sólidas posiciones en el desarrollo de la inteligencia artificial que controla los robots.