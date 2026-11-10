Eldor Shomurodov se une a la selección nacional antes del gran partido en Taskent

Una gran noticia para la selección nacional de Uzbekistán y sus aficionados: el capitán del equipo y experimentado delantero Eldor Shomurodov finalmente llegó hoy, 10 de noviembre, a la concentración del equipo. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, el delantero del club turco Istanbul Başakşehir se unió directamente a los entrenamientos en Taskent y comenzó la preparación para el histórico partido que se avecina.

Razones familiares superadas: El capitán está de vuelta

Anteriormente, se informó que Shomurodov se perdería los primeros días de entrenamiento por motivos familiares. Su retraso, junto con la ausencia del defensa central del equipo Abduqodir Husanovdebido a su proceso de recuperación de una lesión, había generado preocupación entre los aficionados. Sin embargo, la llegada puntual del capitán refuerza significativamente la línea de ataque a disposición del entrenador Fabio Cannavaro.