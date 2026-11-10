Eldor Shomurodov se une a la selección nacional antes del gran partido en Taskent
Una gran noticia para la selección nacional de Uzbekistán y sus aficionados: el capitán del equipo y experimentado delantero Eldor Shomurodov finalmente llegó hoy, 10 de noviembre, a la concentración del equipo. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, el delantero del club turco Istanbul Başakşehir se unió directamente a los entrenamientos en Taskent y comenzó la preparación para el histórico partido que se avecina.
Razones familiares superadas: El capitán está de vuelta
Anteriormente, se informó que Shomurodov se perdería los primeros días de entrenamiento por motivos familiares. Su retraso, junto con la ausencia del defensa central del equipo Abduqodir Husanovdebido a su proceso de recuperación de una lesión, había generado preocupación entre los aficionados. Sin embargo, la llegada puntual del capitán refuerza significativamente la línea de ataque a disposición del entrenador Fabio Cannavaro.
Detalles de la concentración de la selección nacional
Situación actual
Jugador clave
Eldor Shomurodov (Capitán, Istanbul Başakşehir)
Fecha de llegada
10 de noviembre de 2026
Entrenador
Fabio Cannavaro (Italia)
Estatus del partido
Partido amistoso internacional
Adversario
Selección nacional de Rusia
Fecha y lugar del partido
12 de noviembre (jueves), 20:00, Estadio central Pakhtakor
«La incorporación de Shomurodov no solo enriquece los esquemas tácticos, sino que también aumenta la cohesión mental y la confianza de los jugadores antes del intenso partido contra Rusia».
Gran noche de fútbol en Taskent: Adversario — Rusia
La selección nacional de Uzbekistán recibirá a la selección de Rusia el 12 de noviembre en el estadio central Pakhtakor de Taskent. Este partido amistoso comenzará a las 20:00, hora local. Para dirigir el encuentro, ha sido invitada una brigada arbitral liderada por el árbitro FIFA Gulmurodi Sa’dullo, de la Federación de Fútbol de Tayikistán.
Se espera que el equipo ruso, dirigido por Valeriy Karpin, también visite Taskent con su plantilla más fuerte. Tras este partido, Uzbekistán se enfrentará a Arabia Saudita en otro amistoso el 17 de noviembre en Doha, Qatar. Por ahora, toda la atención está centrada en el gran choque del 12 de noviembre.
¿Crees que con el regreso de Eldor Shomurodov, la selección de Uzbekistán podrá vencer a Rusia? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!
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