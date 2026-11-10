En el marco del III Foro de Medios Rusia-Uzbekistán que se celebra en Taskent, el excentrocampista de la selección nacional de Rusia, actualmente entrenador del equipo de la Media Football League rusa, Pavel Mamaev, expresó sus sinceras emociones sobre la clasificación de la selección nacional de Uzbekistán para la Copa del Mundo. Según él, esta victoria histórica del fútbol uzbeko es una gran alegría no solo para Uzbekistán, sino para toda la región.

«Sentí mucha emoción por Uzbekistán»

Periodistas En un diálogo abierto con los periodistas, el exfutbolista destacó que apoyó personalmente a la selección nacional de Uzbekistán en los partidos decisivos. Mamaev reconoció que este resultado es el fruto de años de trabajo y la realización de un gran sueño para los aficionados.

En el foro también participó otro destacado exmiembro de la selección rusa, Fyodor Kudryashov. El experimentado defensa, que recientemente se sometió a una operación tras sufrir una grave lesión en el codo izquierdo en un accidente de tráfico, no ocultó su alegría por volver a ponerse las botas tras tres meses de baja.

Participante / Experto Estatus actual Opinión principal / Estado Pavel Mamaev Entrenador del equipo de la Media League rusa Calificó la clasificación de Uzbekistán para el Mundial como un gran regalo y una fiesta para la antigua Unión Soviética Fyodor Kudryashov Defensa del equipo de la Media League rusa Regresó al fútbol en Taskent tras 3 meses de pausa por accidente y operación Agenda del foro de medios Conferencia en asociación con TASS y UzA Ciberseguridad, cooperación mediática bilateral y desarrollo del deporte mediático Evento final Estadio central Pakhtakor Encuentro amistoso entre las Media Leagues de Uzbekistán y Rusia

«Mi reacción ante la clasificación de la selección de Uzbekistán para la Copa del Mundo es comprensible para cualquier persona de nuestro país. Personalmente, los apoyé de todo corazón, vi los partidos sintiendo mucha emoción por Uzbekistán. Es un gran logro para el país y, además, un inmenso regalo para todo el espacio de la antigua Unión Soviética». — Pavel Mamaev, Exfutbolista de la selección nacional de Rusia.

Show de media-fútbol en el estadio Pakhtakor

En esta conferencia organizada por TASS y la Agencia Nacional de Información de Uzbekistán (UzA), se discuten la ciberseguridad y las tendencias mediáticas modernas. Cabe recordar que el primer foro se celebró en 2018 en Taskent, y el segundo en 2021 en formato online.

Este prestigioso evento será recordado no solo por sus paneles de discusión, sino también por una verdadera fiesta deportiva. Al finalizar el foro, se celebrará un partido amistoso entre los equipos de las Media Football Leagues de Rusia y Uzbekistán en el estadio Pakhtakor. Los aficionados podrán presenciar un interesante enfrentamiento entre blogueros famosos, artistas y antiguas estrellas profesionales.

¿En su opinión, qué tan efectivos son los proyectos de media-fútbol para atraer a los jóvenes al deporte profesional y fortalecer los lazos de amistad internacionales? ¡Deje su opinión en los comentarios!