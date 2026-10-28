Milagro tecnológico en China: robots policías son probados en las calles de Shanghái

·20·Tecnología
Milagro tecnológico en China: robots policías son probados en las calles de Shanghái

En Shanghái, una de las megaciudades más grandes de China, han comenzado las pruebas de robots humanoides en las calles. Estos dispositivos innovadores han sido desplegados para gestionar eficazmente el tráfico y asistir a los agentes de policía en sus labores.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al robot con uniforme policial, de pie sobre una plataforma móvil con ruedas, vigilando la seguridad en las calles.

Apariencia y características técnicas del robot policía

Su apariencia demuestra que este robot ha sido diseñado de forma moderna y muy cercana a la morfología humana:

  • Uniforme completo: El robot está equipado con una camisa azul, pantalones oscuros, guantes blancos y una gorra, típicos de los agentes de la policía de tránsito;

  • Plataforma móvil con ruedas: Para desplazarse rápida y fluidamente en el complejo entorno urbano, está montado sobre una plataforma robotizada compacta de color blanco;

  • Luces de advertencia y emblema policial: La parte inferior de la plataforma cuenta con el emblema de la policía, faros luminosos y señales de advertencia azul brillante visibles a gran distancia por la noche;

  • Coordinación del tráfico: Sus movimientos de brazos y su postura erguida atraen la atención de peatones y conductores, ayudando a garantizar el cumplimiento de las normas.

La experiencia de Shanghái: ¿por qué son necesarios estos proyectos?

El uso de la AI y la robótica en las calles tiene como objetivo resolver varias tareas clave:

  • Reducción de la carga de trabajo del personal: Al delegar las tareas rutinarias de vigilancia y orientación en los cruces concurridos a los robots, los recursos humanos pueden destinarse a misiones operativas más críticas;

  • Vigilancia continua 24/7: Los robots pueden realizar patrullas sin fatiga, bajo cualquier condición climática y a cualquier hora del día o de la noche;

  • Sistema de seguridad innovador: La presencia de estas tecnologías de vanguardia en las calles aumenta la vigilancia de conductores y peatones, previniendo infracciones.

Este proyecto piloto en Shanghái demuestra que, en la futura infraestructura de las «Smart City», la AI y los sistemas robotizados se están convirtiendo en eslabones esenciales para el mantenimiento del orden público.

ShangháiRobots humanoidesInteligencia artificialSmart CityTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En China, 20 robots bailaron junto a 120 bailarines (video)En China, 20 robots bailaron junto a 120 bailarines (video)26 octubre 11:42Una pareja china decide divorciarse al no poder elegir el nombre de su hijoUna pareja china decide divorciarse al no poder elegir el nombre de su hijo21 octubre 10:07Agility Robotics sale a bolsa: El mercado de robots humanoides alcanza una nueva etapaAgility Robotics sale a bolsa: El mercado de robots humanoides alcanza una nueva etapa6 julio 11:22China se apodera del liderazgo absoluto del mercado de robots humanoidesChina se apodera del liderazgo absoluto del mercado de robots humanoides10 agosto 23:54Presentan en China un robot humanoide capaz de llorar (video)Presentan en China un robot humanoide capaz de llorar (video)29 septiembre 04:30Una mujer de 75 años en China gasta 450 000 dólares de sus ahorros de 10 años en un salón de bellezaUna mujer de 75 años en China gasta 450 000 dólares de sus ahorros de 10 años en un salón de belleza23 septiembre 15:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?