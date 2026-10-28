Milagro tecnológico en China: robots policías son probados en las calles de Shanghái

En Shanghái, una de las megaciudades más grandes de China, han comenzado las pruebas de robots humanoides en las calles. Estos dispositivos innovadores han sido desplegados para gestionar eficazmente el tráfico y asistir a los agentes de policía en sus labores.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al robot con uniforme policial, de pie sobre una plataforma móvil con ruedas, vigilando la seguridad en las calles.

Apariencia y características técnicas del robot policía

Su apariencia demuestra que este robot ha sido diseñado de forma moderna y muy cercana a la morfología humana:

Uniforme completo: El robot está equipado con una camisa azul, pantalones oscuros, guantes blancos y una gorra, típicos de los agentes de la policía de tránsito;

Plataforma móvil con ruedas: Para desplazarse rápida y fluidamente en el complejo entorno urbano, está montado sobre una plataforma robotizada compacta de color blanco;

Luces de advertencia y emblema policial: La parte inferior de la plataforma cuenta con el emblema de la policía, faros luminosos y señales de advertencia azul brillante visibles a gran distancia por la noche;

Coordinación del tráfico: Sus movimientos de brazos y su postura erguida atraen la atención de peatones y conductores, ayudando a garantizar el cumplimiento de las normas.

La experiencia de Shanghái: ¿por qué son necesarios estos proyectos?

El uso de la AI y la robótica en las calles tiene como objetivo resolver varias tareas clave:

Reducción de la carga de trabajo del personal: Al delegar las tareas rutinarias de vigilancia y orientación en los cruces concurridos a los robots, los recursos humanos pueden destinarse a misiones operativas más críticas;

Vigilancia continua 24/7: Los robots pueden realizar patrullas sin fatiga, bajo cualquier condición climática y a cualquier hora del día o de la noche;

Sistema de seguridad innovador: La presencia de estas tecnologías de vanguardia en las calles aumenta la vigilancia de conductores y peatones, previniendo infracciones.

Este proyecto piloto en Shanghái demuestra que, en la futura infraestructura de las «Smart City», la AI y los sistemas robotizados se están convirtiendo en eslabones esenciales para el mantenimiento del orden público.