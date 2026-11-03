De la oficina a la montaña: ¿de qué es capaz este robot que sube escaleras y transporta carga?

·79·Tecnología
De la oficina a la montaña: ¿de qué es capaz este robot que sube escaleras y transporta carga?

Ingenieros chinos han presentado una nueva e impresionante innovación en el campo de la robótica y la AI. Recordando la figura legendaria del centauro, este híbrido inusual compuesto por un torso humano y cuatro patas articuladas con ruedas — « Sagi » ha sido exhibido.

Este invento se diferencia radicalmente de los robots humanoides y con ruedas tradicionales, no solo por su apariencia, sino por su alto nivel de multifuncionalidad.

De la oficina a la montaña: ¿de qué es capaz este robot que sube escaleras y transporta carga?

La estructura única y las capacidades de « Sagi »

Los materiales de video muestran las amplias posibilidades del robot en la vida cotidiana y la industria:

  • Arquitectura de centauro: La parte superior del robot consta de dos brazos flexibles y una cabeza con sensores, mientras que la base inferior está formada por cuatro patas con ruedas que mantienen el equilibrio incluso en terrenos complejos;

  • Compartimento de carga trasero y libertad absoluta: Se ha instalado un contenedor de carga especial en la parte trasera, lo que permite al robot mantener sus manos totalmente libres mientras transporta cargas pesadas. Esto le permite moverse, abrir puertas, entregar objetos o presionar botones simultáneamente;

  • Superación de obstáculos y escaleras: Gracias a sus mecanismos de patas inteligentes, « Sagi » puede subir y bajar fácilmente no solo en suelos planos, sino también en colinas, escaleras urbanas y paisajes naturales irregulares;

  • Motricidad fina: Las manos del robot trabajan con una precisión tal que pueden agarrar con cuidado paquetes pequeños, botellas de bebidas y tarjetas electrónicas, e incluso insertarlas en dispositivos.

De la oficina a la montaña: ¿de qué es capaz este robot que sube escaleras y transporta carga?

¿Dónde se utiliza?

Los desarrolladores señalan que se espera que este robot-centauro aumente drásticamente la eficiencia en varias áreas:

  • Logística y almacenes: Automatiza completamente los procesos de clasificación, transporte y colocación de mercancías;

  • Oficinas y servicios: Se convierte en un asistente práctico para distribuir documentos entre oficinas, entregar pedidos en cafeterías y atender a los clientes;

  • Actividades al aire libre y camping: Diseñado para transportar de forma independiente provisiones pesadas y equipo de camping en la naturaleza, y acompañar libremente a las personas en áreas de recreación.

« Sagi » demuestra que la robótica del futuro no se limita a los humanoides, sino que evoluciona hacia híbridos multifuncionales perfectamente adaptados a tareas prácticas.

Robot SagiRobóticaInteligencia ArtificialInnovaciónTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tiranosaurio vivo: Una demostración sensacional en centros comerciales y parques chinos (video)Tiranosaurio vivo: Una demostración sensacional en centros comerciales y parques chinos (video)27 octubre 18:05Elon Musk anunció la fecha en la que la IA superará a la humanidadElon Musk anunció la fecha en la que la IA superará a la humanidad23 septiembre 12:25¿Es la inteligencia artificial capaz de crear robots? Se prueba un nuevo test¿Es la inteligencia artificial capaz de crear robots? Se prueba un nuevo test23 septiembre 03:22Inteligencia artificial y robótica: las pruebas de seguridad arrojan resultados inesperadosInteligencia artificial y robótica: las pruebas de seguridad arrojan resultados inesperados20 septiembre 17:23Ex empleados de Meta crearon una IA visual para fábricas y almacenesEx empleados de Meta crearon una IA visual para fábricas y almacenes26 agosto 20:22Mitsubishi Motors comienza a producir robots humanoidesMitsubishi Motors comienza a producir robots humanoides6 agosto 02:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios actualizados del iPhone 18 Pro Max: lista completa
Precios actualizados del iPhone 18 Pro Max: lista completa
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: nueva lista de precios
iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: nueva lista de precios
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy