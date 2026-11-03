De la oficina a la montaña: ¿de qué es capaz este robot que sube escaleras y transporta carga?

Ingenieros chinos han presentado una nueva e impresionante innovación en el campo de la robótica y la AI. Recordando la figura legendaria del centauro, este híbrido inusual compuesto por un torso humano y cuatro patas articuladas con ruedas — « Sagi » ha sido exhibido.

Este invento se diferencia radicalmente de los robots humanoides y con ruedas tradicionales, no solo por su apariencia, sino por su alto nivel de multifuncionalidad.

La estructura única y las capacidades de « Sagi »

Los materiales de video muestran las amplias posibilidades del robot en la vida cotidiana y la industria:

Arquitectura de centauro: La parte superior del robot consta de dos brazos flexibles y una cabeza con sensores, mientras que la base inferior está formada por cuatro patas con ruedas que mantienen el equilibrio incluso en terrenos complejos;

Compartimento de carga trasero y libertad absoluta: Se ha instalado un contenedor de carga especial en la parte trasera, lo que permite al robot mantener sus manos totalmente libres mientras transporta cargas pesadas. Esto le permite moverse, abrir puertas, entregar objetos o presionar botones simultáneamente;

Superación de obstáculos y escaleras: Gracias a sus mecanismos de patas inteligentes, « Sagi » puede subir y bajar fácilmente no solo en suelos planos, sino también en colinas, escaleras urbanas y paisajes naturales irregulares;

Motricidad fina: Las manos del robot trabajan con una precisión tal que pueden agarrar con cuidado paquetes pequeños, botellas de bebidas y tarjetas electrónicas, e incluso insertarlas en dispositivos.

¿Dónde se utiliza?

Los desarrolladores señalan que se espera que este robot-centauro aumente drásticamente la eficiencia en varias áreas:

Logística y almacenes: Automatiza completamente los procesos de clasificación, transporte y colocación de mercancías;

Oficinas y servicios: Se convierte en un asistente práctico para distribuir documentos entre oficinas, entregar pedidos en cafeterías y atender a los clientes;

Actividades al aire libre y camping: Diseñado para transportar de forma independiente provisiones pesadas y equipo de camping en la naturaleza, y acompañar libremente a las personas en áreas de recreación.

« Sagi » demuestra que la robótica del futuro no se limita a los humanoides, sino que evoluciona hacia híbridos multifuncionales perfectamente adaptados a tareas prácticas.