Agility Robotics sale a bolsa: El mercado de robots humanoides alcanza una nueva etapa

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Agility Robotics sale a bolsa: El mercado de robots humanoides alcanza una nueva etapa

La industria de fabricación de robots humanoides se encuentra actualmente en el centro de un enorme flujo de inversiones. Uno de los líderes del sector, Agility Robotics, anunció su salida a bolsa mediante una fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Este acuerdo valora a la empresa en 2.500 millones de dólares y se espera que sea uno de los mayores procesos de captación de capital en la historia de la robótica humanoide. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Con este paso, Agility Robotics se convierte en el primer fabricante de robots humanoides puros que cotiza en bolsa. Esto permite a los inversores minoristas acceder a un sector de alta tecnología que antes solo estaba abierto a grandes fondos de capital riesgo. Según la CEO de la empresa, Peggy Johnson, estos fondos se destinarán a ampliar la producción en la fábrica de 70.000 metros cuadrados en Oregón y a cumplir con los pedidos existentes.

Digit: Un asistente especializado para almacenes

Aunque el robot Digit desarrollado por Agility Robotics se parece a un humano, no fue creado para la biomimética, sino para realizar tareas precisas. Con una altura de 175 cm y un peso de unos 72 kg, la peculiaridad de este robot reside en sus rodillas de flexión inversa, llamadas «patas de pájaro». Este diseño le permite moverse libremente entre las estanterías estrechas de los almacenes y levantar cargas pesadas con facilidad.

La empresa no se limita solo al hardware, sino que también presta gran atención a la integración de la AI. Digit utiliza modelos de lenguaje extensos (LLM) como Claude y Gemini para comprender comandos de alto nivel. Por ejemplo, durante las pruebas, cuando se le dio al robot la orden de «limpiar aquí», logró clasificar diferentes tipos de residuos y determinar de forma independiente que el plástico de burbujas no era reciclable.

Competencia en el mercado y planes futuros

La competencia en el mercado mundial de robots humanoides es extremadamente fuerte. Según TechCrunch, la startup AI2 Robotics fue valorada recientemente en 3.000 millones de dólares, y Apptronik en 5.500 millones de dólares con el apoyo de Google y Mercedes-Benz. Figure AI sorprendió a todos con una cifra astronómica de 39.000 millones de dólares. Sin embargo, Agility Robotics destaca por sus fuentes de ingresos reales y su base de clientes establecida.

Actualmente, la lista de clientes de la empresa incluye las siguientes grandes corporaciones:

  • Amazon y GXO Logistics (logística y operaciones de almacén);
  • Toyota Motor Manufacturing Canada (automoción);
  • Mercado Libre y Schaeffler (comercio e industria).

Peggy Johnson destaca que la empresa cuenta actualmente con más de 300 millones de dólares en pedidos confirmados. Agility Robotics utiliza el modelo «robot-as-a-service», lo que significa que los clientes pagan una cuota mensual en lugar de comprar el robot. Esto reduce los costes de implementación de la tecnología y ayuda a popularizarla. Aunque los robots de servicio doméstico son todavía un tema de futuro lejano, Agility Robotics ya ha comenzado a revolucionar los sectores de la industria y la logística.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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