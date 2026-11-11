¿Qué profesiones son más demandadas para los profesionales de TI en 2026?

Las oportunidades laborales en el sector tecnológico varían según la especialidad. A finales de 2026, las vacantes para gerentes de producto han aumentado, mientras que el crecimiento en el área de ingeniería se ha ralentizado. En el campo del diseño, el número de puestos vacantes ha alcanzado un mínimo histórico. Las habilidades en AI se han convertido en uno de los requisitos clave para muchas profesiones. Estos datos provienen del análisis publicado el 10 de noviembre por Lenny's Newsletter.

El análisis se basa en datos de TrueUp, que cubren las vacantes de más de 9 000 empleadores tecnológicos. También se estudiaron los datos de Live Data Technologies, que rastrea los cambios en la carrera de 124 millones de profesionales. Las cifras de contratación reflejan la situación en EE. UU.

Aumentan las oportunidades para los gerentes de producto

Desde marzo de 2023, las vacantes para gerentes de producto han aumentado un 75 %. Desde principios de 2023, el crecimiento es del 56 %. En el campo de la ingeniería, las vacantes han crecido un 43 %.

Las estadísticas de contratación en EE. UU. también muestran una situación relativamente favorable para los gerentes de producto. En 2021, representaban el 16 % de todos los profesionales contratados. Hoy, esa cifra alcanza el 21 %.

Sin embargo, el aumento de las vacantes no significa que la contratación haya crecido al mismo ritmo. El análisis señala que la tasa de contratación de gerentes de producto se ha mantenido estable en los últimos años.

El crecimiento en ingeniería casi se ha detenido

El crecimiento de vacantes para ingenieros fue del 29 % en 2024 y del 15 % en 2025. En el último año, esta cifra ha caído al 2,5 %. Actualmente, el número de puestos de ingeniería en empresas tecnológicas es menor que en marzo.

En EE. UU., se contrataron cerca de 113 000 ingenieros de software entre mayo de 2025 y abril de 2026. En 2022, se emplearon 239 000 personas. Por lo tanto, la cifra actual es inferior a la mitad del resultado de aquel periodo.

A pesar de esto, la demanda es alta en ciertas áreas de la ingeniería. Las vacantes para reclutadores técnicos casi se han triplicado desde mediados de 2023. Los puestos de Forward deployed engineer han crecido 4,6 veces en un año, alcanzando unos 1 500. La ingeniería en ciberseguridad también es un área con demanda creciente.

La demanda de ingenieros móviles y frontend ha disminuido casi un 50 % en el último año.

Caída en diseño e investigación de usuarios

A nivel mundial, solo quedan 1 900 vacantes para diseñadores de producto en empresas tecnológicas, un 28 % menos que hace un año. Las empresas en EE. UU. contrataron a 12 600 diseñadores de producto en los últimos 12 meses. En 2022, esta cifra llegó a 27 600.

La demanda de investigadores de experiencia de usuario (UX) ha caído aún más. En EE. UU., se contrataron cerca de 1 800 profesionales el último año, frente a los 5 300 de 2022, una caída del 66 %. A nivel mundial, el número de vacantes en esta área es de 108.

Los empleadores solicitan habilidades en AI

La composición de las habilidades requeridas en las vacantes tecnológicas ha cambiado. Para los gerentes de producto, LLM se ha convertido en la habilidad más mencionada. Claude ocupa el tercer lugar, mientras que Cursor, OpenAI y MCP están entre los requisitos más frecuentes.

Para los ingenieros, Python mantiene el liderazgo. Al mismo tiempo, LLM ha comenzado a mencionarse más que Java en las vacantes. Entre los diseñadores, Figma sigue siendo una herramienta muy solicitada, pero programas de AI como Claude y Cursor se mencionan cada vez más.

Las vacantes se concentran principalmente en el área de la Bahía de San Francisco

Actualmente, el 15 % de las vacantes en empresas tecnológicas se encuentran en el área de la Bahía de San Francisco. Las vacantes allí han aumentado un 43 % en un año. Uno de cada cuatro puestos para gerentes de producto y diseñadores, y uno de cada cinco para ingenieros, se ubica en esta región.

Las oportunidades de trabajo remoto también han disminuido. Solo el 14 % de las vacantes en el sector tecnológico ofrecen trabajo remoto, frente al 21 % a finales de 2022.

La proporción de vacantes remotas para diseñadores cayó del 34 % al 19 %, y para ingenieros del 25 % al 14 %. Para los gerentes de producto, esta cifra se ha mantenido en torno al 21 % en los últimos dos años.

El análisis indica que el mercado laboral tecnológico está creciendo en general, pero que la mayor parte de los nuevos empleos surge en áreas no directamente relacionadas con el desarrollo de software. El análisis final del artículo está disponible mediante suscripción de pago.