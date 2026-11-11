Un bebé de 11 meses hallado vivo tras 24 horas enterrado en EE. UU.

En Carolina del Sur, Estados Unidos, un bebé de 11 meses fue encontrado con vida tras permanecer enterrado durante casi 24 horas. Había sido envuelto en una toalla, colocado dentro de una jaula para perros y enterrado en una zona boscosa. Así lo informó Reuters.

Se informó que el bebé, llamado Koa Sharp, desapareció el 9 de noviembre. Estaba bajo el cuidado de su padre, Michael Comer, en la casa de su madre. Cuando la madre salió, el padre se llevó al niño. Tras esto, se denunció la desaparición del bebé y la policía junto con los servicios de rescate iniciaron una búsqueda a gran escala.

Los rescatistas encontraron al niño en una zona boscosa a unos 45 metros de la casa del padre de Comer. Allí se detectaron rastros de tierra removida recientemente. Al comenzar a excavar, los rescatistas escucharon el llanto del bebé.

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, dijo en una conferencia de prensa que el llanto del niño fue el sonido más alegre para los rescatistas.

«Encontramos a Koa, de 11 meses, vivo, luchando por su vida y llorando. No hay sonido más alegre que escuchar el llanto de un bebé», afirmó.

El sheriff supone que una bolsa de aire formada dentro de la jaula envuelta en la toalla pudo haber ayudado a que el niño sobreviviera. Los rescatistas lo llevaron de inmediato al hospital. Los médicos son optimistas sobre su recuperación.

Según la información, el padre del niño, Michael Comer, fue detenido la noche del 9 de noviembre bajo sospecha de secuestro y resistencia a la autoridad. Actualmente se discute con los fiscales la posibilidad de presentar cargos adicionales en su contra.

La investigación sobre el incidente continúa.