¿Cuál es el precio de los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max?
Al 11 de noviembre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones iPhone. La lista incluye modelos de las series iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max y iPhone 17. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone 15 y iPhone 16
• iPhone 15, 128 GB — 659 dólares
• iPhone 16, 128 GB — 849 dólares
• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 dólares
eSIM + eSIM, 2 IMEI registrados
iPhone 17
• 256 GB — 929 dólares (precio promocional)
iPhone 17 Air
• 256 GB Blue — 989 dólares
• 256 GB Black — 989 dólares
• 256 GB Gold — 989 dólares
• 256 GB White — 989 dólares
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1219 dólares (precio promocional)
• 256 GB Deep Blue — 1249 dólares (precio promocional)
• 256 GB Silver — 1349 dólares
• 512 GB Blue — 1499 dólares
• 512 GB Orange — 1299 dólares (precio promocional)
• 512 GB Silver — 1449 dólares
• 1 TB Orange — 1649 dólares (precio promocional)
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1449 dólares
• 256 GB Orange — 1449 dólares
• 256 GB Silver — 1499 dólares
• 512 GB Deep Blue — 1599 dólares (precio promocional)
• 512 GB Orange — 1499 dólares (precio promocional)
• 512 GB Silver — 1699 dólares
• 1 TB Orange — 1899 dólares
• 1 TB Blue — 1849 dólares
• 1 TB Silver — 1899 dólares
• 2 TB Blue — 2199 dólares
• 2 TB Orange — 2199 dólares
• 2 TB Silver — 2399 dólares
SIM + eSIM, 2 IMEI registrados
iPhone 17
• 256 GB — 999 dólares
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1349 dólares
• 256 GB Deep Blue — 1479 dólares
• 256 GB Silver — 1499 dólares
• 512 GB Orange — 1499 dólares
• 512 GB Silver — 1599 dólares
• 512 GB Blue — 1629 dólares
• 1 TB Orange — 1699 dólares (precio promocional)
• 1 TB Silver — 1879 dólares (precio promocional)
• 1 TB Blue — 1999 dólares
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1499 dólares (precio promocional)
• 256 GB Orange — 1499 dólares
• 256 GB Silver — 1579 dólares
• 512 GB Orange — 1699 dólares
• 512 GB Blue — 1629 dólares (precio promocional)
• 512 GB Silver — 1799 dólares
• 1 TB Orange — 2029 dólares
• 1 TB Blue — 1949 dólares
• 1 TB Silver — 2099 dólares
• 2 TB Blue — 2399 dólares
• 2 TB Orange — 2399 dólares
• 2 TB Silver — 2499 dólares
Los precios indicados son válidos al 11 de noviembre de 2026. El precio de los smartphones puede cambiar diariamente.
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