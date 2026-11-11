¿Por qué la estrella del Real, Bellingham, ve la atención del público de una manera diferente?

Jude Bellingham, centrocampista estrella del Real Madrid y de la selección nacional de Inglaterra, compartió sus reflexiones sobre la inmensa popularidad en el mundo del fútbol, la atención excesiva de los aficionados y la responsabilidad humana ante la sociedad. Convertido en un ídolo para millones desde su traspaso del Borussia Dortmund al «club real» en el verano de 2023, el jugador mostró un enfoque muy sano y realista de su estatus.

«Ante todo, quiero que me vean como un ser humano»

Reaccionando al hecho de que los aficionados a veces ponen a los jugadores por encima de la gente común convirtiéndolos en ídolos, Jude Bellingham subrayó que nunca ha deseado tal trato:

«Creo que los aficionados a veces glorifican demasiado a los jugadores, convirtiéndolos en ídolos. Pero nunca he querido que me traten así. Ante todo, quiero que me vean como una persona normal. Pasar tiempo con mis amigos y mi familia, tomar un café, pasear, eso me da un gran placer».

También comentó sobre el hecho de ser reconocido constantemente en la calle, afirmando que no hay que sobrevalorarlo y que solo toma unos segundos interactuar con los fans: