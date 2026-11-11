En Moscú, bajo la presidencia rusa de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), se celebró un prestigioso foro internacional bajo el lema «La seguridad colectiva en un mundo multipolar: un objetivo único, una responsabilidad común». En este evento global, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin, instó a la comunidad internacional a tomar medidas unificadoras para combatir las nuevas y agudas amenazas a la seguridad.

Importancia de la seguridad regional y la cooperación internacional

Según la información difundida por «Sputnik», el jefe de la diplomacia tayika, Sirojiddin Muhriddin, al intervenir en el foro, subrayó que hoy es más importante que nunca fortalecer la cooperación regional e internacional. Según él, el desarrollo de un diálogo constructivo y la mejora de los mecanismos de seguridad son el único camino para enfrentar las amenazas modernas.

Muhriddin señaló la necesidad de coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional y tomar medidas concertadas contra los riesgos transnacionales.

Ejes principales del foro Detalles y temas discutidos Lugar y presidencia Moscú, en el marco de la presidencia rusa de la OTSC Lema del foro «La seguridad colectiva en un mundo multipolar: un objetivo único, una responsabilidad común» Iniciativa principal Llamado de Tayikistán a unir esfuerzos contra las nuevas amenazas a la seguridad Amenazas globales discutidas Terrorismo, extremismo, ciberdelincuencia y tráfico ilícito de drogas Formatos del evento Sesiones plenarias, paneles de discusión y exposición de tecnologías de seguridad

«En el mundo multipolar actual, la seguridad de cada Estado se ha convertido en una responsabilidad común. Solo mediante esfuerzos conjuntos se pueden prevenir las nuevas amenazas globales».

Centro de discusión del foro en Moscú

En esta importante conferencia celebrada en Moscú, se discutieron ampliamente no solo el fortalecimiento de la cooperación internacional y regional, sino también el desarrollo de asociaciones multilaterales en el espacio euroasiático. En particular, los mecanismos de lucha contra los siguientes riesgos transnacionales fueron el foco de atención:

Lucha contra el terrorismo internacional y el radicalismo.

Ciberdelincuencia y garantía de la seguridad digital.

Medidas estrictas contra el tráfico ilícito de drogas.

El programa del foro incluyó sesiones plenarias, paneles de discusión relevantes y una exposición sobre las últimas tecnologías de seguridad, lo que permitió a los participantes conocer los avances en defensa y seguridad.

¿En su opinión, qué otras medidas prácticas conjuntas deberían tomar los países vecinos para combatir las nuevas amenazas a la seguridad en Asia Central? ¡Deje su opinión en los comentarios!