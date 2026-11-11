Terrible accidente masivo en Bulgaria: 86 vehículos colisionan, 12 muertos

La mañana del 10 de noviembre de 2026, cerca del pueblo de Zimnitsa, en la región de Yambol, al sureste de Bulgaria, ocurrió uno de los accidentes de tráfico más grandes y trágicos de la historia del país. Debido a una niebla extremadamente densa y condiciones meteorológicas adversas, en ambos sentidos de la autopista «Tracia» (A1), un total de 86 vehículos chocaron entre sí.

Colisión de 86 vehículos: Detalles de la tragedia

Según la información preliminar de las autoridades, una niebla repentina y muy densa alrededor de las 07:00 redujo drásticamente la visibilidad de los conductores. Además, la humedad de la calzada y la velocidad excesiva de los conductores en un entorno tan peligroso se señalan como las causas principales de la tragedia.

Numerosos camiones pesados y un autobús de pasajeros también se vieron afectados por las fatales colisiones. A pesar de las medidas tomadas de inmediato, en el lugar del accidente y en los hospitales, 12 personas fallecierony cerca de 50 personas sufrieron heridas graves de diversa consideración.

Parámetros e indicadores del accidente Información oficial y detalles Fecha y hora del incidente 10 de noviembre de 2026, alrededor de las 07:00 de la mañana Ubicación Sureste de Bulgaria, región de Yambol, cerca del pueblo de Zimnitsa (autopista A1 «Tracia») Vehículos involucrados Total 86 vehículos (camiones y un autobús de pasajeros) Víctimas y heridos 12 fallecidos, cerca de 50 heridos Causas principales Niebla muy densa, mala visibilidad y velocidad excesiva no adaptada Medidas tomadas La imposibilidad de utilizar helicópteros llevó a la movilización de aviones médicos especiales

«Esta es la tragedia vial más grave que nuestro país ha enfrentado en los últimos años, con el mayor número de víctimas. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de los fallecidos».

Operación de rescate y aviones médicos especiales

Las operaciones de rescate en el lugar se llevaron a cabo en condiciones extremadamente difíciles. Debido a que la niebla era demasiado espesa, fue totalmente imposible utilizar helicópteros tradicionales para evacuar rápidamente a los heridos. Por ello, el gobierno búlgaro tuvo que movilizar urgentemente aviones médicos especiales para trasladar a los pacientes en estado crítico a los principales hospitales del país.

Se declaró luto nacional

El Primer Ministro de Bulgaria, Rumen Radev, calificó oficialmente este terrible suceso como «tragedia nacional». Para honrar la memoria de los fallecidos en el país, el 11 de noviembre fue declarado día de luto nacional y las banderas estatales fueron izadas a media asta.

Las autoridades instan a los conductores a respetar estrictamente los límites de velocidad en condiciones meteorológicas adversas, especialmente en los días de niebla de la temporada de otoño-invierno.

En su opinión, ¿qué medidas estrictas adicionales o sistemas de control automático deberían implementarse para los conductores con el fin de prevenir tales tragedias masivas en las carreteras? ¡Deje su opinión en los comentarios!