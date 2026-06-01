Uzhydromet emitió una advertencia importante

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Uzhydromet emitió una advertencia importante

Uzhydromet ha emitido una advertencia urgente. Según la información de la agencia, debido a las precipitaciones esperadas del 2 al 5 de junio, podrían producirse aludes de lodo e inundaciones en las zonas montañosas y de piedemonte de la república.

En particular, el riesgo es probable en las siguientes regiones:

— Región de Kashkadaria: distritos de Yakkabag, Dehkanabad, Chirakchi, Kitab, Shahrisabz, Kamashi y Guzar;

— Región de Surjandaria: distritos de Sariosiyo, Uzun, Altinsoy, Denau, Baysun, Sherabad, Shurchi, Kumkurgan y Muzrabat;

— Región de Samarcanda: distritos de Urgut, Samarcanda, Bulungur, Nurabad, Kushrabat, Kattakurgan, Payaryk, Jambay e Ishtikhan;

— Región de Navoi: distritos de Khatyrchi, Navbakhor, Nurata, Kanimekh y Karmana;

— Región de Yizaj: distritos de Zamin, Bakhmal, Gallaaral, Sharof Rashidov, Farish y Yangiabad;

— Región de Taskent: distritos de Akhangaran, Bostanlyk, Parkent, Piskent, Urtachirchik y Yukorichirchik, así como las ciudades de Angren y Almalyk;

— Región de Namangan: distritos de Pap, Kasansay, Chartak, Chust, Namangan y Yangikurgan;

— Región de Ferganá: distritos de Sokh, Shahimardan, Ferganá y Besharyk;

— Región de Andiyán: distritos de Andiyán, Asaka, Jalalkuduk, Kurgan-tepa, Pakhtaabad, Izbaskan, Khodjaabad y Marhamat, así como la ciudad de Khanabad.

Uzhydromet instó a los ciudadanos que viven en zonas montañosas y de piedemonte, a los veraneantes y a los conductores que transitan por estas rutas a extremar las precauciones.

Al mismo tiempo, se señaló que el agua de lluvia podría acumularse en algunas partes de la república. Esto podría provocar inundaciones de corta duración en ciertos lugares.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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