Noticias importantes vigentes desde hoy

A partir del 1 de junio de 2026, entrarán en vigor una serie de innovaciones y cambios en la legislación de Uzbekistán. Abarcan los sectores de energía, impuestos, construcción, emprendimiento, aduanas, farmacéutica y otros. A continuación, conozca las principales novedades que se aplicarán a partir de esta fecha.

Se aplicarán nuevas tarifas para la electricidad y el gas natural

Se introducirán tarifas actualizadas para la electricidad y el gas natural en Uzbekistán. De acuerdo con la decisión del gobierno, se mantendrá el sistema tarifario escalonado actual para la población.

Para los consumidores domésticos comunes, la electricidad de hasta 200 kWh al mes se calcula a 650 soums, y el gas natural de hasta 500 metros cúbicos durante la temporada de calefacción y 100 metros cúbicos en otras temporadas se calcula a 1,100 soums. Las tarifas aumentadas siguen vigentes para el consumo superior a los volúmenes especificados.

Se aumenta el umbral para la transición al IVA y al impuesto sobre la renta

Basado en el decreto presidencial, a partir del 1 de junio, el umbral para la transición al régimen fiscal general se ha fijado en doce mil veces el monto de cálculo base.

El límite actual de 1 mil millones de soums se introdujo en 2019. Se señaló que, debido al aumento de los precios en los últimos años, algunos empresarios han recurrido a ocultar la facturación, no emitir recibos o dividir las actividades en varias entidades al acercarse a este umbral.

Se permiten pagos en efectivo en cafeterías y hoteles

Se restablece el derecho a aceptar efectivo para la venta de productos de alcohol y tabaco para las entidades comerciales que prestan servicios de hostelería y restauración. Según el decreto, los códigos de marcado digital se reconocen como vendidos para el consumo final en estas entidades cuando se compran productos alcohólicos.

Los precios del carbón se formarán según los principios del mercado

Se planea abolir la práctica de fijación de precios del carbón por parte del estado en Uzbekistán. Para ello, se ha propuesto eliminar el carbón de la lista de bienes estratégicos socialmente importantes regulados por el estado. Como resultado, los precios de los productos se formarán en función de la oferta y la demanda, y el carbón se venderá a los consumidores a través de transacciones bursátiles.

Bono del 100 por ciento para ciertos funcionarios fiscales

Los empleados de los servicios fiscales que posean certificados internacionales y niveles de calificación recibirán un bono mensual equivalente al 100 por ciento de su salario base. Los pagos adicionales se financiarán con los fondos del fondo especial del Comité Fiscal.

Será posible la contratación oficial a corto plazo en cafeterías y restaurantes

Las cafeterías y restaurantes ahora podrán contratar empleados bajo un procedimiento simplificado, incluso por un período de un día o 7 días. Esta iniciativa tiene como objetivo crear un entorno económico y administrativo más favorable para las pequeñas empresas.

Se imponen restricciones a la construcción a lo largo del río Ugam

Queda prohibida cualquier construcción, movimiento de tierras y erección de estructuras artificiales que puedan afectar negativamente el equilibrio ecológico en las áreas costeras y zonas de protección de aguas del río Ugam. Además, no se permitirá la construcción de instalaciones hidrotécnicas e hidroeléctricas en la cuenca del río y sus afluentes.

Se fortalece la responsabilidad en el sector de la construcción

A partir del 1 de junio, si se detectan infracciones graves en obras de construcción bajo control técnico o de autor, se tomarán medidas estrictas contra los supervisores y la organización contratante. Además, la construcción de ciertos objetos con un valor superior a 3 mil millones de soums será monitoreada mediante cámaras en línea.

Los jóvenes que cumplen condena serán capacitados en profesiones digitales

Se lanzará un sistema para capacitar a jóvenes reclusos en profesiones digitales modernas en centros penitenciarios de las regiones de Tashkent, Navoi y Kashkadarya. Se proporcionarán certificados electrónicos a quienes participen en cursos de 8 a 12 meses.

Los empleados con altos riesgos de corrupción se someterán a diagnósticos

Los empleados que realicen tareas evaluadas como de alto riesgo de corrupción en ciertas inspecciones, así como los candidatos a estos puestos, se someterán a diagnósticos especiales.

Si el resultado muestra un bajo nivel de resistencia a la corrupción, el empleado será trasladado a otro puesto.

Nuevos incentivos introducidos para el sector farmacéutico

Se reembolsará a los fabricantes de medicamentos una parte de los costos asociados con la obtención de certificados GMP internacionales y los procesos de recalificación de la Organización Mundial de la Salud.

También se asignará apoyo financiero a los fabricantes de medicamentos y equipos médicos que aún no se producen en el país.

Los códigos de marcado también serán reconocidos en países socios

Se lanzará un sistema de reconocimiento mutuo de códigos de marcado digital utilizados para agua y bebidas no alcohólicas entre Uzbekistán y los países socios. Esto sirve para controlar el movimiento de productos y prevenir la facturación ilegal.

Se crea la posibilidad de pagos aduaneros diferidos

Las entidades comerciales tendrán la oportunidad de diferir o pagar los derechos de aduana en cuotas por hasta 120 días.

Al mismo tiempo, las auditorías aduaneras se llevarán a cabo según el principio de "consultor-auditor", creando una oportunidad para que los empresarios rectifiquen de forma independiente las deficiencias identificadas.