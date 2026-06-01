La eficiencia ambiental de las agencias gubernamentales será evaluada mediante un nuevo método

El cambio climático global y la protección del medio ambiente se están convirtiendo en una de las principales prioridades en nuestro país, al igual que en todo el mundo. Para 'ecologizar' fundamentalmente el sistema de administración pública y gobierno local en Uzbekistán, se ha lanzado una iniciativa para introducir un nuevo mecanismo de control único. Ahora, las actividades de los ministerios, agencias y administraciones locales serán evaluadas a través de una calificación especial basada en su actitud hacia la naturaleza y su ahorro de recursos.

Este sistema sin duda alentará a las agencias gubernamentales a trabajar de manera más racional y respetuosa con la tierra. ¡Siga nuestra página; proporcionaremos información detallada sobre los aspectos más interesantes del proyecto de resolución gubernamental, los principios de la 'oficina verde' y cómo se clasificarán las agencias!

¿Qué es la 'Calificación Verde' y quién la supervisa?

De acuerdo con el nuevo proyecto de resolución gubernamental en discusión, la eficiencia ambiental de todos los órganos del poder ejecutivo a nivel nacional y local estará bajo monitoreo constante. La responsabilidad de mantener y supervisar este nuevo sistema de calificación El Comité Nacional de Ecología y Cambio Climático se le confía a.

Lo más importante es que se garantizará plenamente la transparencia en este proceso:

Datos abiertos: Los puntajes y logros de cada organización se publicarán anualmente en el sitio web oficial del comité.

Plataforma especial: Para el público en general, todos los indicadores se publicarán en la nueva plataforma electrónica greencities.uz creada para este fin. Aquí, cualquier ciudadano puede monitorear el estado 'verde' de la administración local o el ministerio en su región.

La revolución de la 'oficina verde' en las agencias gubernamentales

Este proyecto no es solo una evaluación seca, sino que tiene como objetivo cambiar completamente el estilo de trabajo diario de las agencias gubernamentales. Se implementarán una serie de medidas importantes para establecer principios modernos de 'oficina verde' en estas oficinas.

Puede familiarizarse con los principales cambios que se implementarán dentro de las agencias a través de la siguiente tabla:

Orden y principios Medidas concretas a implementar Digitalización y ahorro Poner fin a la burocracia, reducir drásticamente el consumo de papel y maximizar la expansión de los sistemas de gestión electrónica de documentos. Tecnologías innovadoras Instalar dispositivos modernos de ahorro de agua y energía en los edificios de oficinas y establecer la clasificación de residuos en las habitaciones. Fuentes de energía alternativas Utilizar energía limpia instalando paneles solares y otros equipos de energía renovable en los edificios gubernamentales. Activación de los empleados Proporcionar incentivos financieros y morales a los empleados activos en iniciativas de protección de la naturaleza, incorporar criterios ambientales en los indicadores de rendimiento (KPI) y preparar un 'informe verde' anual.

Principales criterios de evaluación: El trabajo de las agencias no se observará superficialmente. Los criterios principales serán el uso eficiente de los recursos naturales, la implementación de las reglas de la 'economía verde', el uso de tecnologías digitales y la promoción de la conciencia ambiental entre los empleados.

Tres categorías: ¿Quién ocupará qué lugar?

Basado en análisis serios y puntajes acumulados, todos los órganos gubernamentales de nuestro país se dividirán en tres grupos principales de eficiencia según sus resultados:

Categoría de alta eficiencia — Agencias ejemplares que han maximizado el ahorro de energía y agua y han cumplido plenamente con las reglas de la 'oficina verde'. Categoría de eficiencia media — Organizaciones que se centran en el sistema ecológico pero que aún tienen deficiencias. Categoría de baja eficiencia — Estructuras que desperdician recursos y se quedan atrás en la introducción de innovaciones ambientales.

La implementación de este sistema sin duda contribuirá significativamente a elevar la cultura ambiental tanto de los funcionarios públicos como de los ciudadanos comunes, y a preservar nuestra madre naturaleza.

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