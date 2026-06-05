James Handy, acteur de « Jumanji », assassiné

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James Handy, acteur de « Jumanji », assassiné

L'acteur américain James Handy, connu pour ses rôles dans « Jumanji », « Top Gun : Maverick » et « Taps », est décédé des suites d'une agression à Los Angeles. C'est ce qu'a rapporté le New York Post.

Selon les informations, l'acteur a été poignardé dans le quartier de Tarzana à Los Angeles. Selon la police, les agents sont arrivés devant l'une des maisons dans la matinée du 3 juin de cette année après avoir reçu un appel de détresse.

Sur les lieux, ils ont trouvé l'acteur de 81 ans inconscient, avec plusieurs blessures par arme blanche à la poitrine. Bien que James Handy ait été transporté à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie.

Peu de temps après, Michael Gladhill, 44 ans, s'est rendu à la police, s'identifiant comme le suspect recherché. Il a ensuite été arrêté pour suspicion de meurtre.

Selon la police, Gladhill est le fils d'un ami de l'acteur et vivait avec sa mère au moment des faits. Les motifs exacts de l'agression sont actuellement inconnus.

Une procédure pénale pour meurtre a été ouverte contre le suspect. Le tribunal a fixé la caution à 2 millions de dollars.

James HandyLos AngelesNew York PostTarzanaMichael Gladhill
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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