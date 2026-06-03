Tensions au Moyen-Orient : Les États-Unis et l'Iran échangent des frappes

Une escalade soudaine et extrême de la situation géopolitique a été observée dans la région du Moyen-Orient. Le Commandement central des forces armées américaines (CENTCOM) a officiellement annoncé que des militaires américains avaient intercepté avec succès des vecteurs d'attaque aérienne lancés par l'Iran en direction du Koweït et de Bahreïn.

Selon des sources militaires américaines, dans la nuit du 3 juin, les forces armées iraniennes ont lancé deux missiles balistiques en direction du Koweït. Ces missiles n'ont pas atteint leurs cibles prévues ou ont été neutralisés en vol. Parallèlement, trois autres missiles se dirigeant vers Bahreïn auraient également été abattus par les systèmes de défense aérienne.

Frappes militaires mutuelles et réponse officielle de l'Iran

En réponse aux attaques de missiles, les forces armées américaines ont mené une puissante frappe aérienne sur un poste de commandement militaire situé sur l'île iranienne stratégiquement importante de Qeshm, invoquant le « droit à l'autodéfense ».

À la suite de ces événements, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a publié un communiqué officiel annonçant avoir lancé une attaque violente à l'aide de missiles et de drones (UAV) contre l'une des bases des forces armées américaines dans la région ainsi que contre ses hélicoptères. De plus, il a été indiqué que le quartier général de la Ve flotte de la marine américaine à Bahreïn avait également été pris pour cible.

Cause de la situation : Le commandement militaire iranien affirme que ces attaques constituent une « mesure de rétorsion » légitime en réponse à une précédente frappe américaine contre une tour de communication militaire sur l'île de Qeshm.

Dégâts à l'aéroport du Koweït : Des victimes signalées

Citant l'agence de presse koweïtienne, Reuters a rapporté que le matin du 3 juin, les forces armées iraniennes ont attaqué l'aéroport international du Koweït. À la suite de cette frappe d'envergure, d'importants dégâts matériels ont été infligés au bâtiment de l'aéroport.

Nom de la source Conséquences de l'incident Situation actuelle Chaîne de télévision Al Jazeera Il y a des victimes parmi les civils et le personnel à la suite de l'attaque (leur nombre exact est en cours de confirmation officielle). L'aéroport international du Koweït a été contraint de suspendre totalement ses activités pour des raisons de sécurité pour une journée .

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