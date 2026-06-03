Les États-Unis et l'Iran échangent de nouvelles frappes, l'aéroport du Koweït visé

L'armée américaine a annoncé avoir mené des frappes contre l'Iran pendant la nuit à des fins d'« autodéfense ». Les États-Unis ont également indiqué avoir détruit des missiles balistiques et des drones lancés contre des États du Golfe et des navires.

Selon le Commandement central des États-Unis (Centcom), les frappes sur des cibles situées sur l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, ont été menées en réponse aux attaques que l'Iran a tenté de lancer à travers le Moyen-Orient.

Le Centcom a signalé que l'Iran avait lancé deux missiles sur le Koweït et trois sur Bahreïn, qui ont tous été détruits ou se sont désintégrés en vol. L'Iran a déclaré avoir riposté en attaquant des bases américaines et des hélicoptères situés dans un pays de la région avec des missiles et des drones.

Les autorités koweïtiennes ont rapporté qu'une personne a été tuée et plus de 60 blessées à la suite de frappes de drones. L'aéroport international et d'autres bâtiments ont été endommagés lors de l'attaque.

Des représentants du ministère koweïtien de la Défense ont qualifié l'incident d'« agression criminelle de l'Iran ». Le ministère des Affaires étrangères du pays a également signalé des dommages aux missions diplomatiques et aux infrastructures.

Parallèlement, les États-Unis ont annoncé avoir ciblé un centre de commandement militaire iranien sur l'île de Qeshm. De plus, trois drones d'attaque lancés vers des navires civils naviguant dans les eaux régionales ont été détruits.

Ces événements surviennent alors que les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort. Les discussions sur un accord entre les parties n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaite parvenir à un accord. Selon lui, l'Iran a accepté de ne pas posséder d'armes nucléaires. Parallèlement, le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné que Washington formulait constamment de nouvelles exigences contradictoires lors des négociations.