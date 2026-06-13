Elon Musk devient le premier milliardaire en dollars du monde

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Elon Musk devient le premier milliardaire en dollars du monde

Dans le monde de la finance mondiale et de la haute technologie, une page historique totalement nouvelle et incroyable a été tournée hier. L'entrepreneur le plus célèbre et le plus révolutionnaire de la planète, qui est au centre de l'attention de milliards de personnes, Elon Musk, a été officiellement enregistré comme le premier trillionnaire (milliardaire en milliers de milliards) de l'histoire de l'humanité. Cet événement mondial a été principalement motivé par la réussite de l'introduction en bourse (IPO) de son entreprise d'exploration spatiale, SpaceX. Des publications mondiales prestigieuses telles que Forbes, Bloomberg et Reuters ont diffusé ces nouvelles sensationnelles.

Ce succès de Musk, fondateur de projets tournés vers l'avenir comme SpaceX, Tesla, xAI et Neuralink, est déjà devenu le symbole principal de l'ère technologique moderne.

75 milliards de dollars qui ont secoué la bourse

SpaceX a réalisé l'une des plus grandes et des plus magnifiques introductions en bourse de l'histoire financière. Dès les premières minutes où les titres de l'entreprise ont été cotés en bourse, ils sont devenus l'objet d'une véritable compétition parmi les investisseurs :

  • Prix d'introduction initial : 135 dollars par action

  • Capitaux nets levés : 75 milliards de dollars

  • Valorisation totale de l'entreprise lors de l'IPO : Environ 1,77 trillion de dollars

Il est à noter que les actions, qui ont commencé à être négociées sous le ticker SPCX en bourse, ont montré des taux de croissance rapides dès les premières heures, atteignant un sommet de 150 à 166 dollars par action.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez clairement voir l'empire financier d'Elon Musk et comment sa fortune a changé à la suite de cet accord historique :

Sources de capital de Musk

Sa part dans l'entreprise

Valeur de cet actif uniquement

Fortune totale avant l'IPO

Statut historique actuel

SpaceX (Projet spatial)

Environ 42% (avec droits de vote super)

Plus de 866 milliards de dollars

780–826 milliards de dollars

Premier trillionnaire officiel au monde

Tesla, xAI, Neuralink

Dans divers paquets

Autres actifs majeurs

Croissance annuelle stable

A franchi le seuil de 1 trillion $

Le phénomène de richesse rapide et les trillions « sur papier »

Les chiffres incroyables montrent que la part d'Elon Musk dans la corporation SpaceX (y compris ses options et ses actions à super droits de vote) était évaluée à plus de 866 milliards de dollars au prix d'introduction initial seul. Lorsque ce chiffre massif est combiné avec ses parts dans le géant automobile Tesla et d'autres startups innovantes, le capital total de l'entrepreneur a franchi avec succès la barre historique de 1 trillion de dollars. Auparavant, les experts avaient estimé sa fortune à environ 780–826 milliards de dollars avant cet événement majeur.

Analyse financière : Bien sûr, les économistes soulignent que la nouvelle richesse de Musk reste actuellement principalement « sur papier » (en chiffres). C'est parce qu'une grande partie de ses actifs est temporairement bloquée par des accords de « lock-up », qui interdisent la vente pendant une certaine période selon les règles des transactions des grands fonds.

Cependant, malgré ces restrictions légales, le fait qu'un être humain ait franchi pour la première fois la barrière virtuelle de 1 000 000 000 000 de dollars signale qu'une ère totalement nouvelle a commencé pour l'économie de notre planète.

Suivez avec nous sur les pages de Zamin les nouvelles étapes d'Elon Musk vers la conquête de l'espace, les projets de voyage vers Mars, les changements les plus sensationnels sur le marché financier mondial et les nouvelles les plus brûlantes du monde de la technologie !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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