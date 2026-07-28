Mbappé dévoile ce qu'il fera après avoir raccroché les crampons

L'une des étoiles les plus brillantes du football mondial, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé s'est exprimé ouvertement sur le domaine dans lequel il exercera après la fin de sa carrière de joueur et sur les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas devenir entraîneur.

Zamin.uz présente la déclaration retentissante du célèbre footballeur comprenant ses projets d'avenir, ses succès en affaires et ses réflexions sur le métier d'entraîneur.

1. « Être un grand joueur ne signifie pas être un bon entraîneur »

Mbappé a souligné que la grandeur sur le terrain ne garantit pas automatiquement le succès dans le coaching. Il a affirmé fermement qu'après avoir terminé sa carrière, il ne choisirait jamais le domaine de l'entraînement.

La star française a expliqué que de nombreux grands footballeurs n'ont pas réussi à montrer les résultats escomptés en tant qu'entraîneurs, et que la raison en est non pas le manque de connaissances en football, mais la psychologie et les compétences en communication.

Kylian Mbappéet son aveu sincère : « Entraîner après avoir terminé ma carrière ? Non, je n'entraînerai certainement pas. Le coaching est un métier totalement différent, et le fait d'être un ne garantit pas que tu réussiras comme entraîneur. J'ai vu combien de grands joueurs sont descendus à un niveau moyen dans le coaching — ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas le football, mais en raison de la capacité à communiquer correctement avec chaque individu. Le coaching est un travail très difficile. »

2. Succès en affaires et blague sur la présidence

Kylian Mbappé a indiqué qu'à l'avenir, il se concentrerait principalement sur ses projets commerciaux. De plus, il a réagi avec humour à la suggestion de ses proches et à une question concernant la politique.

Affaires et investissements : « Mes affaires se portent bien, je me tournerai probablement vers ce domaine », déclare l'attaquant.

Ambitions présidentielles : « Mes amis disent que je devrais poser ma candidature à la présidence, mais de telles choses ne font pas partie de mes plans, on me déteste déjà bien assez », a ajouté Mbappé.

Faits clés concernant la déclaration et les projets futurs de Kylian Mbappé

Aspect / Mesure Détails Athlète Kylian Mbappé Position sur le coaching Fermement « Non » (Ne sera pas entraîneur) Raison principale Le coaching est un domaine complexe exigeant psychologie et communication Domaine principal d'avenir Entrepreneuriat et projets commerciaux Politique / Présidence Hors des plans (« On me déteste déjà bien assez »)

Les réflexions réalistes et ouvertes de Kylian Mbappé sur la vie après le football suscitent des discussions animées parmi des millions de supporters.

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Selon vous, Mbappé aurait-il pu devenir un bon entraîneur à l'avenir et réussira-t-il dans les affaires comme sur les terrains de football ? Laissez votre avis dans les commentaires !