ASRock a présenté la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9050

Mettant fin à de longues rumeurs sur le marché de la technologie informatique, l'une des nouvelles générations d'adaptateurs graphiques a été officiellement dévoilée. Selon ixbt.com, ASRock a été l'un des premiers à présenter sa propre conception alternative de carte graphique, révélant ainsi ses spécifications techniques réelles. Lors de la présentation, il est apparu que le nouvel appareil dispose d'une configuration beaucoup plus simplifiée que celle des fuites initiales, et il est proposé aux utilisateurs dans une modification inattendue. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations parues sur le site officiel du fabricant, le nouvel appareil a été nommé Radeon RX 9050 Challenger . Cette carte graphique devrait arriver sur le marché en deux versions différentes à la fois : avec 8 Go et 4 Go de mémoire. Les prévisions analytiques antérieures et les fuites en réseau supposaient que ce type d'appareil aurait des performances beaucoup plus élevées, mais le résultat final s'est avéré légèrement différent.

Capacités techniques et architecture

Les deux versions reposent sur le processeur graphique moderne Navi 44 basé sur l'architecture RDNA 4. Dans le même temps, les appareils sont équipés de seulement 16 unités de calcul (CU) ainsi que de 1024 processeurs de flux FP32. Il est à noter que cet indicateur est deux fois inférieur à celui du modèle Radeon RX 9050 XT annoncé précédemment. Les sources initiales du réseau s'attendaient à ce que les nouveaux appareils disposent de 32 unités de calcul.

La fréquence du processeur graphique atteint jusqu'à 2600 MHz en mode Boost, tandis que la fréquence réelle en jeu est fixée à 1920 MHz. Les deux versions de l'appareil utilisent une mémoire dont la vitesse est de 18 Gbps par seconde. Cependant, les modèles diffèrent considérablement non seulement par la capacité de mémoire, mais aussi par d'autres paramètres importants du bus système.

Caractéristiques de mémoire et d'alimentation

La version de la nouvelle carte graphique dotée d'une capacité de 8 Go a reçu un bus mémoire de 128-bit. Dans le même temps, il a été annoncé que la variante compacte de 4 Go est limitée à un bus de seulement 64-bit. Cela ne manquera pas d'affecter la bande passante globale de la seconde version et réduira légèrement ses capacités.

Des précisions ont également été apportées concernant le système d'alimentation et les interfaces externes des appareils. En particulier :

Un seul connecteur d'alimentation à 8 broches est requis pour chaque modèle

L'ensemble de sorties vidéo comprend deux ports d'entrée DisplayPort 2.1a

L'appareil dispose également d'un port HDMI 2.1b moderne

Actuellement, ASRock n'a pas divulgué le prix exact de la nouvelle carte graphique Radeon RX 9050 Challenger. De même, AMD n'a pas encore publié d'informations complètes sur ce produit sur sa page officielle. Néanmoins, l'arrivée de cet appareil sur le marché devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les assembleurs de PC de milieu de gamme.