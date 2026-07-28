Le prince de Dubaï propose de changer le terme « femme au foyer »

·103·Monde
Le prince de Dubaï propose de changer le terme « femme au foyer »

Le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al Maktoum, a pris l'initiative de remplacer le terme « femme au foyer » par « créatrice de générations », afin de valoriser convenablement le rôle et le travail des femmes au sein de la famille.

Selon le prince, l'expression « femme au foyer » suggère que la femme se trouve simplement à la maison. Or, sa mission la plus importante consiste à éduquer les enfants, à leur inculquer de bonnes valeurs et à élever la future génération de la société.

Les partisans de cette initiative soulignent que ce changement servira à reconnaître encore davantage le travail domestique des femmes, leur responsabilité maternelle et leur contribution au développement de la société. Selon eux, un tel terme reflète plus profondément le rôle et la responsabilité des femmes dans la famille.

Cette proposition fait également l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. Si certains utilisateurs ont soutenu cette initiative, d'autres soulignent qu'un tel changement a une portée symbolique, et que le plus important est que le travail des femmes soit également apprécié en pratique.

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