Xiaomi lance un rasoir électrique abordable qui ne nécessite pas de recharge pendant trois mois

La société Xiaomi a mis en vente une nouvelle génération de rasoir électrique sous son écosystème Mijia. Selon ixbt.com, cet appareil, qui combine technologies modernes et autonomie élevée, est proposé aux acheteurs à un prix abordable de seulement 30 USD et suscite un vif intérêt sur le marché des soins quotidiens. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour l'instant, le nouvel appareil n'est en vente que sur le marché chinois, avec un prix de lancement conseillé fixé à 249 yuans (environ 37 dollars). Cependant, dans le cadre d'actions promotionnelles spéciales, il a été annoncé que les premiers acheteurs peuvent acquérir cet outil pratique pour 199,75 yuans, soit environ 30 USD.

Conception avancée et haute performance

Le nouveau représentant de la ligne Mijia a reçu une conception innovante unique. En particulier, l'appareil est équipé d'un système de maintien annulaire et d'une double grille avec une structure de lames ondulée. Selon le fabricant, cette solution technologique réduit considérablement le nombre de poils manqués lors du rasage et élimine la possibilité qu'ils adhèrent à la peau ou se coincent.

Le cœur principal de l'appareil est un moteur à haute vitesse. Il est capable de fournir une vitesse de rotation allant jusqu'à 5 millions de fois par minute. De plus, le moteur prend en charge une fonction de gestion intelligente de la puissance automatique en fonction de l'épaisseur et de la densité de la barbe.

Protection contre l'eau et autonomie record

Prenant en compte le confort des utilisateurs modernes, le corps du rasoir électrique est doté de la norme d'étanchéité IPX7. Cela permet de laver et de nettoyer facilement l'appareil directement sous l'eau courante après utilisation. Pour la recharge, le port USB Type-C populaire a été choisi, et il faut environ deux heures pour remplir complètement la batterie.

Le principal avantage de ce gadget est son autonomie extrêmement élevée. Selon les données de Xiaomi, la capacité de la batterie intégrée permet une utilisation continue jusqu'à 90 jours sans avoir besoin de recharger l'appareil. Pour les acheteurs, l'appareil est présenté en trois couleurs attrayantes : gris, bleu clair et argent.