Prêté par Chelsea, Jesse Derri marque son premier but avec le Sporting

Le jeune talent Jesse Derri, prêté par le club londonien de Chelsea au Sporting CP, a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe de fort belle manière. Selon Goal.com, l'ailier de 19 ans a fait son entrée en jeu lors d'un match amical de pré-saison contre Monaco, contribuant grandement à la victoire 2-0 de son équipe, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Ce transfert a été officialisé le 11 juillet de cette année, et selon l'accord, le joueur défendra les couleurs du club lisboète jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Entré en cours de jeu face à Monaco, le jeune joueur a réussi à dynamiser considérablement le rythme de la rencontre.

Un but et une célébration unique

À peine dix minutes après son entrée sur la pelouse, Jesse Derri a décoché une superbe frappe enroulée qui a laissé le gardien Philipp Köhn impuissant. Le ballon a terminé sa course directement au fond des filets, marquant ainsi son premier but sous les couleurs du Sporting.

Après avoir marqué, le joueur a reproduit la célèbre célébration « cold » (froid) de son ancien coéquipier à Chelsea, Cole Palmer. Cette séquence a immédiatement attiré l'attention des supporters et de la communauté footballistique.

Réactions sur les réseaux sociaux et futurs projets

Après la rencontre, Jesse Derri a partagé ses impressions sur ses comptes personnels de réseaux sociaux. Dans sa publication, il a écrit : « C'est comme dans un rêve. Merci à tous pour l'accueil chaleureux au stade Alvalade. »

Cette nouvelle n'a pas échappé à ses anciens coéquipiers à Londres. Notamment, des joueurs tels que Cole Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah et Shumaira Mheuka ont réagi dans la section des commentaires.

Le Sporting poursuit sa préparation estivale et affrontera Nottingham Forest à la fin du mois. Ensuite, les hommes de Rui Borges lanceront officiellement leur saison en Liga Portugal le 8 août par un déplacement sur la pelouse d'Estrela da Amadora. Les prestations étincelantes de Derri donnent un signal positif au staff technique en vue d'une place de titulaire.