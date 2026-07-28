Ruben Amorim réagit à l'avenir de Rafael Leao et aux rumeurs de transfert

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Ruben Amorim réagit à l'avenir de Rafael Leao et aux rumeurs de transfert

L'entraîneur du Milan, Ruben Amorim, s'est exprimé sur l'avenir de l'ailier Rafael Leao. Selon Sport Mediaset, les rumeurs de transfert autour du joueur et l'offre officielle de Fenerbahçe attirent l'attention du public, mais le technicien a souligné que les intérêts de l'équipe passent toujours avant tout, rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, les Rossoneri sont arrivés à Perth, en Australie, pour la deuxième phase de leur préparation d'avant-saison. L'équipe doit disputer un match amical à huis clos contre Perth Glory. Rafael Leao devrait rejoindre l'effectif en Australie après son retour de la Coupe du monde.

Il est rapporté que le géant turc Fenerbahçe a formulé une offre globale s'élevant jusqu'à 42 millions d'euros pour le joueur. Cette offre comprend un prêt initial de 5 millions d'euros, une obligation d'achat l'été prochain pour 35 millions d'euros et 2 millions de bonus. Cependant, la direction de Milan est prête à vendre le joueur uniquement pour un montant sec de 50 millions d'euros et rejette catégoriquement l'option du prêt.

Exigences financières et politique de transferts

Selon Gianluca Di Marzio, Ruben Amorim a déclaré ouvertement lors d'une conférence de presse que les situations personnelles ne doivent pas perturber la préparation collective. Selon lui, l'équipe prime en toutes circonstances sur toute individualité, et tant que la situation n'évolue pas, le joueur défendra les couleurs du club.

Amorim a déclaré dans son intervention : « Il est notre joueur jusqu'à ce qu'un changement survienne, l'équipe passe en premier. Ce n'est pas si compliqué, pour moi l'équipe est le plus important. Je parlerai avec Rafael, Gonçalo Ramos, Alexis Saelemaekers et tous les joueurs qui reviennent du Mondial pour leur expliquer ce que nous allons faire ».

Le club italien a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros lors du mercato estival, s'attachant les services de Gonçalo Ramos et Mario Gila. Par conséquent, Milan a besoin de nouveaux fonds pour renforcer davantage son effectif et maintenir l'équilibre financier.

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Jahongir Tursunov
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