Une fillette de 4 ans chute du 12e étage et décède en Inde (vidéo)

À Mumbai, en Inde, un terrible accident a été filmé par des caméras de surveillance. Une fillette de quatre ans est décédée après avoir chuté par la fenêtre ouverte du balcon d'un immeuble résidentiel.

Selon les premières informations, alors que la mère verrouillait la porte de l'appartement, elle avait laissé la petite fille sur le meuble à chaussures dans le couloir pendant quelques secondes. Pendant ce rebord, la fillette s'est levée et a tenté de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre ouverte. Cependant, elle a perdu l'équilibre et a chuté.

Les médecins sont arrivés rapidement sur les lieux et ont transporté l'enfant à l'hôpital. Malheureusement, en raison de graves blessures corporelles, il a été impossible de lui sauver la vie.

Cette tragédie fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. Les experts exhortent les parents, en particulier ceux qui vivent dans des immeubles à plusieurs étages, à ne pas laisser les jeunes enfants sans surveillance, même un instant, et à respecter strictement les mesures de sécurité autour des fenêtres et des balcons.