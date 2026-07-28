Le Real Madrid revoit sa ligne d'attaque

Selon ESPN, le Real Madrid a entamé un nettoyage et un renforcement en profondeur de son effectif sous la direction du nouvel entraîneur José Mourinho. Après une saison blanche, le géant espagnol envisage de prêter ses jeunes talents Endrick ou Gonzalo García afin de réorganiser son secteur offensif. Actuellement, le club est considéré comme l'un des principaux prétendants au transfert de la star du Bayern Munich Michael Olise, rapporte Goal.com .

Comme on le sait, les Los Blancos ont connu d'importants changements d'effectif après la dernière saison. Xabi Alonso a été limogé et remplacé par José Mourinho. De plus, le club a renforcé ses rangs avec des joueurs expérimentés tels que Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. L'attaque actuelle compte des joueurs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, le blessé Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick et Gonzalo García.

Les plans de José Mourinho et l'avenir des joueurs

Le staff technique de Mourinho prévoit de suivre de près les performances d'Endrick et de García lors de la prochaine tournée de pré-saison. L'évaluation quotidienne lors des entraînements et des matchs amicaux sera décisive pour composer l'effectif de la nouvelle saison. Après l'élimination de l'équipe nationale du Brésil de la Coupe du monde par la Norvège, Endrick, qui est parti en vacances, doit regagner l'effectif le 28 juillet.

Bien que le passage du joueur en prêt au club français de Lyon ait été réussi, le staff technique madrilène souligne qu'aucune place de titulaire n'est garantie pour le jeune attaquant et qu'il devra se battre pour sa place en sortant du banc. Néanmoins, les représentants d'Endrick rejettent catégoriquement l'idée d'un nouveau prêt, affirmant que l'objectif principal du joueur est de rester au stade Santiago Bernabéu et de s'y imposer.

Intérêt pour Michael Olise et concurrence

Endrick avait perdu sa place dans l'équipe en raison d'une blessure subie l'année dernière avant la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Profitant de cette situation, le jeune attaquant Gonzalo García s'est imposé comme la principale alternative en attaque en marquant quatre buts lors de ce tournoi. Suite aux performances étincelantes de la France lors de la Coupe du monde, l'ailier du Bayern Munich Michael Olise est devenu la cible principale du club merengue.

Si le transfert se réalise, la concurrence au sein de l'attaque du club royal devrait s'intensifier encore davantage. Par conséquent, José Mourinho clarifiera lors des matchs de pré-saison quel jeune joueur sera prêté ou restera dans l'équipe. Le fait qu'Endrick et ses représentants préfèrent rester et se battre malgré un temps de jeu limité constitue l'un des dossiers les plus brûlants de ce mercato.