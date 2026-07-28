Un dauphin échoué périt à cause de touristes

Un incident tragique impliquant un dauphin s'est produit sur l'une des plages d'Anapa, en Russie. Selon des témoins, au lieu d'attendre l'arrivée des spécialistes, les vacanciers ont caressé l'animal, se sont pris en photo avec lui et ont tenté de le remettre à la mer par leurs propres moyens.

Peu de temps après, des secouristes et des spécialistes sont arrivés sur les lieux. Cependant, il a été constaté qu'à ce moment-là, le dauphin était déjà mort. Les spécialistes soulignent que des actions inappropriées et un stress excessif ont pu aggraver encore l'état de l'animal.

Par la suite, les experts ont exhorté les citoyens à ne pas toucher aux animaux marins sauvages, à ne pas les perturber et à signaler immédiatement la situation aux services de secours compétents. En effet, dans de telles circonstances, toute mauvaise manipulation peut mettre la vie de l'animal en danger.