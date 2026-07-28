Des clubs anglais entrent dans la course pour Petar Sučić

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Des clubs anglais entrent dans la course pour Petar Sučić

Plusieurs clubs de Premier League manifestent leur intérêt pour le milieu de terrain de l'Inter, Petar Sučić. Selon les informations rapportées par Goal.com et Corriere dello Sport, la liste des prétendants anglais pour le footballeur croate ne cesse de s'allonger. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

Il s'avère que Leeds et Newcastle ont pris contact pour se renseigner sur les conditions de transfert du joueur et sur sa situation actuelle. L'avenir du footballeur croate, qui est actuellement lié par un contrat courant jusqu'en 2030, pourrait devenir l'un des sujets majeurs du mercato estival.

Position de l'Inter et valeur du transfert

La direction milanaise, en particulier le directeur général du club Giuseppe Marotta, a fermement souligné qu'elle n'avait pas l'intention de vendre le milieu de terrain. Pour l'Inter, ce joueur est un élément clé de l'effectif et son contrat court sur le long terme.

Cependant, sur le marché du football moderne, il est devenu courant que des offres financières influencent la politique des clubs. Si les clubs anglais formulent une offre concrète et importante avoisinant les 40 millions d'euros, la direction de l'Inter pourrait bien reconsidérer sa position.

Carrière et statistiques du joueur

Petar Sučić a rejoint l'Inter l'année dernière en provenance du Dinamo Zagreb. À l'époque, le montant du transfert s'élevait à 14 millions d'euros, avec 2 millions d'euros de bonus supplémentaires prévus.

Au sein du club italien, le joueur perçoit un salaire net annuel de 1,5 million d'euros (soit 2,77 millions d'euros bruts). Au cours de la saison dernière, il a disputé un total de 54 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives.

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Jahongir Tursunov
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