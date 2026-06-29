Un homme tue ses six enfants et se suicide au Turkménistan

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Un homme tue ses six enfants et se suicide au Turkménistan

Une terrible tragédie familiale s'est produite dans la région de Dashoguz, au Turkménistan. Un homme a tué ses six enfants pendant qu'ils dormaient, puis s'est suicidé. C'est ce qu'a Turkmen.news rapporté.

L'incident s'est produit le 21 juin dans le district de Gurbansoltan. La mère des enfants travaillait en Russie à ce moment-là. Muhammet Gulbayev, né en 1984, s'est tiré une balle après avoir tué ses enfants.

Selon les villageois, sa fille aînée, qui avait terminé l'école l'année précédente, a réussi à appeler sa mère pendant l'attaque pour demander de l'aide, criant : « Il nous tue ! ». La mère a supplié son mari d'arrêter, mais il a été impossible d'empêcher la tragédie.

Selon les informations, Muhammet Gulbayev travaillait auparavant dans la vente de pièces détachées automobiles. Après avoir subi une grave blessure à la tête, son état mental s'est dégradé et il a été enregistré dans un dispensaire psychoneurologique.

Les proches de la famille ont déclaré que la mère était partie travailler en Russie en raison de difficultés financières et qu'elle prévoyait d'emmener l'une de ses filles avec elle pour poursuivre ses études.

Après l'incident, des questions se posent sur la manière dont une personne enregistrée dans un dispensaire psychoneurologique a pu détenir une arme à feu et si les autorités locales étaient au courant.

TurkménistanDashoguzRussieMuhammet GulbayevTurkmen.news
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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