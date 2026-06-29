La plus grande usine de téléviseurs au monde est en construction en Chine

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La plus grande usine de téléviseurs au monde est en construction en Chine

Le géant technologique chinois TCL ambitionne d'établir un record mondial de production de téléviseurs. L'entreprise prévoit d'augmenter ses investissements dans la zone de haute technologie de Zhongkai afin d'étendre considérablement ses capacités de production. Une fois pleinement opérationnel, ce projet transformera la région en la plus grande base industrielle au monde, produisant plus de 50 millions de téléviseurs par an. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, ce projet sera mis en œuvre sur la base de TCL Kingstar Appliance, la plus grande division du groupe TCL. Fondée en 1994, cette entreprise demeure le cœur productif de la société. Grâce à cette nouvelle stratégie d'expansion, la Chine vise à renforcer son leadership non seulement sur le marché intérieur, mais également à l'échelle mondiale.

Cluster mondial et coopération stratégique

La zone de Zhongkai, située dans la ville de Huizhou, est un cluster majeur de l'industrie des écrans Ultra HD. Non seulement TCL, mais aussi des marques mondialement reconnues telles que CSOT, Asahi Glass et Mogao Technology y ont concentré leurs capacités. La région compte 3 grandes entreprises dont le revenu dépasse 10 milliards de yuans et 45 entreprises dépassant les 100 millions de yuans.

TCL ne se limite pas à la Chine et possède également des usines à l'international. L'entreprise dispose de bases de production majeures dans des pays comme le Vietnam, le Mexique, le Brésil et le Pakistan. Sur le marché ouzbek, les produits de cette marque attirent également l'attention des consommateurs par leur prix abordable et leur qualité.

L'ascension de la technologie Mini LED

Actuellement, les téléviseurs TCL figurent dans le top 3 des ventes dans plus de 20 pays. La croissance est particulièrement impressionnante dans le segment des téléviseurs modernes basés sur la technologie Mini LED. Selon les données statistiques, les livraisons de ce type de produits ont augmenté de 102,1 % au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente.

Sur les marchés internationaux, la demande pour les téléviseurs Mini LED a crû encore plus rapidement, atteignant près de 178,3 %. Ces chiffres indiquent que les consommateurs migrent vers de nouvelles technologies offrant une luminosité et un contraste plus élevés que les écrans traditionnels. La nouvelle super-usine en construction servira précisément à satisfaire cette demande croissante.

En conclusion, cette initiative de TCL aura un impact sérieux sur les prix et la concurrence technologique du marché mondial des téléviseurs. L'augmentation du volume de production à 50 millions d'unités devrait entraîner une baisse des coûts de fabrication et favoriser la démocratisation des solutions innovantes.

TCLTéléviseurChineTechnologieMini LED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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