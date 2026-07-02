Tesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD change

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Tesla introduit un système de vérification de l'identité du conducteur : l'activation du FSD change

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a décidé de durcir les règles d'utilisation de son système Full Self-Driving (FSD). Désormais, avant d'activer les fonctions avancées de l'autopilote, l'identité du conducteur sera vérifiée via la caméra intérieure du véhicule. Cette mesure vise à garantir la sécurité et à contrôler que seul le personnel autorisé utilise le système. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, si l'ordinateur de bord ne parvient pas à confirmer que le visage du conducteur correspond au profil enregistré dans le système, la fonction FSD sera bloquée. Dans ce cas, un message d'erreur apparaîtra dans l'application mobile Tesla. Cette nouveauté limite l'utilisation du système d'autopilote complexe par des personnes non autorisées ou n'ayant pas le droit de conduire le véhicule.

Une nouvelle étape pour la sécurité et le contrôle

Tesla améliore continuellement son système FSD. Cette technologie permet au véhicule de se déplacer de manière autonome dans des conditions urbaines complexes, notamment en franchissant des intersections, en effectuant des virages et en respectant les signaux de feux de circulation. Cependant, le système n'est pas considéré comme entièrement autonome et nécessite une attention constante de la part du conducteur.

Le nouveau système d'identification sert à accroître la responsabilité du conducteur. Auparavant, le système FSD surveillait uniquement si le regard du conducteur était porté sur la route, mais désormais, il identifie également qui est au volant. Cela est particulièrement important pour les entreprises de location de voitures Tesla ou pour les familles ayant plusieurs utilisateurs.

Système d'abonnement et capacités technologiques

Rappelons que Tesla a récemment modifié son modèle de vente du système FSD pour passer à un système d'abonnement complet. Désormais, les utilisateurs peuvent payer des frais mensuels pour cette fonctionnalité, ce qui rend la technologie plus accessible. Le processus d'identification aide également à protéger les droits de l'utilisateur abonné.

Les capacités du système FSD incluent :

  • Visualisation étendue de l'environnement ;
  • Navigation complexe en milieu urbain ;
  • Reconnaissance précise des panneaux de signalisation et des marquages au sol ;
  • Prise de décision rapide dans les situations d'urgence.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les voitures Tesla sur le marché, ces mises à jour sont également pertinentes pour les conducteurs locaux. Cette fonctionnalité, introduite via une mise à jour logicielle, encourage les conducteurs à rester vigilants et à ne pas oublier leur responsabilité personnelle lors de la conduite d'un véhicule.

En conclusion, cette étape franchie par Tesla est un jalon important dans la régulation des technologies de conduite autonome. L'entreprise vise à maintenir une supériorité technologique tout en assurant un contrôle strict du respect des règles de sécurité routière.

TeslaFSDAutopilotTechnologieSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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