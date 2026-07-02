Ismael Saibari, membre de l'équipe nationale marocaine arrivé avec beaucoup de bruit au Bayern Munich, a choisi un numéro particulier pour son nouveau club. Le joueur portera le maillot numéro 34 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Ce choix n'est pas un simple hasard, mais un symbole de respect envers l'un des événements les plus touchants et tragiques du monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'ancienne star du PSV a choisi ce numéro en l'honneur de son ami proche, l'ancien milieu de terrain de l'Ajax, Abdelhak Nouri. En 2017, Nouri s'était effondré sur le terrain lors d'un match amical contre le Werder Brême et a été contraint de mettre fin prématurément à sa carrière professionnelle en raison de graves lésions cérébrales.

En expliquant sa décision, Ismael Saibari n'a pas caché que le destin de son ami le bouleversait encore. « Il a survécu, mais il ne peut plus bouger indépendamment depuis lors. En portant le numéro 34, je veux le soutenir, c'était son dernier numéro dans sa carrière », a souligné le footballeur marocain. Ce genre de geste noble devient une tradition dans le football européen, car de nombreux joueurs choisissent précisément ce numéro pour garder vivante la mémoire de Nouri sur le terrain.

Le nouveau propriétaire d'un numéro historique

Dans l'histoire du Bayern, le numéro 34 était généralement réservé aux jeunes talents et aux joueurs de réserve. Au quartier général de Sabener Strasse, ce numéro était considéré comme la première étape vers l'équipe première. Auparavant, des joueurs comme Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg et Marco Friedl ont porté ce numéro. Cependant, la situation avec Saibari est fondamentalement différente.

Le milieu de terrain marocain a été transféré à Munich pour 50 millions d'euros et devrait être un élément clé de l'équipe première dirigée par Vincent Kompany. Cela élèvera le prestige du numéro 34 dans la Bundesliga vers un nouveau niveau. Le directeur sportif du club, Christoph Freund, a hautement évalué le potentiel du joueur, notant que sa mentalité gagnante est essentielle pour l'équipe.

Ismael Saibari rejoint le Bayern au sommet de sa carrière. En plus d'avoir été trois fois champion des Pays-Bas consécutif avec le PSV, il s'est illustré comme le meilleur buteur de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2026. Sa polyvalence et son style de jeu agressif plairont sans doute aux supporters munichois.

Le nouveau membre du géant allemand possède également une expérience en Ligue des Champions et contribuera à accroître le potentiel offensif de l'équipe. Les supporters suivront désormais non seulement ses buts, mais aussi un athlète déterminé qui entre sur le terrain à chaque match pour la mémoire de son ami.