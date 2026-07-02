Disparition mystérieuse d'une statue en bronze d'Alexandre Pouchkine en Allemagne

·24·Monde
Disparition mystérieuse d'une statue en bronze d'Alexandre Pouchkine en Allemagne

Une statue en bronze du poète russe Alexandre Pouchkine a été volée par des individus inconnus dans la ville de Gemer, en Allemagne. L'ambassade de Russie en Allemagne a communiqué cette information.

Selon les informations, la statue, haute d'environ 1,8 mètre, avait été offerte à Gemer en 1994 par la ville russe de Shchyolkovo. Elle avait été installée au centre-ville comme symbole d'amitié entre les deux peuples.

Ce sont les habitants locaux qui ont d'abord remarqué qu'il ne restait que les fixations métalliques à l'emplacement de la statue. La police suppose que le vol a eu lieu entre le 26 et le 27 juin.

L'ambassade de Russie a exprimé son inquiétude face à l'incident et a espéré que les auteurs du vol seraient rapidement identifiés et que le monument serait restitué.

Actuellement, les forces de l'ordre allemandes mènent une enquête sur l'affaire. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur les suspects ou les motifs du vol.

AllemagneAlexandre PouchkineHemerRussieChtchiolkovo
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