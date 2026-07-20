Un médicament courant a fait virer le corps d'une femme au bleu

Une femme de 68 ans ayant pris un antibiotique largement utilisé a présenté un effet secondaire très rare. New England Journal of Medicine selon les données publiées dans la revue, des taches bleu-gris sont apparues sur ses mains et ses pieds deux semaines après le début du traitement. La femme a consulté des médecins après que les taches ne soient pas disparues au bout de six semaines.

Il s'est avéré qu'elle prenait 100 mg par jour pour traiter la rosacée minocycline . Cet antibiotique est largement utilisé pour traiter la rosacée, l'acné et certaines infections bactériennes. Les expertssoulignent que le changement de couleur de la peau est l'un des effets secondaires très rares de ce médicament, observé chez 3 à 15 % des patients.

Au début, les taches n'apparaissaient que sur les jambes, puis elles se sont propagées aux mains et aux côtés de la langue. Après cela, la femme a reçu un diagnostic de hyperpigmentation induite par la minocycline .

Les médecins lui ont conseillé d'arrêter de prendre le médicament et de se protéger des rayons du soleil. Six mois plus tard, bien que les taches aient légèrement diminué, elles n'avaient pas complètement disparu.

Les experts notent qu'en plus des étourdissements, des nausées et des maux de tête, la minocycline peut rarement provoquer des changements de couleur de la peau, un érythème polymorphe ainsi que des complications graves pouvant mettre la vie en danger comme le syndrome de Stevens-Johnson . C'est pourquoi il est souligné qu'il est important d'avertir les patients des effets secondaires potentiels avant de prendre le médicament.