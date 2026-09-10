Le vol d'un ordinateur portable conduit un célèbre acteur devant la police

Un célèbre acteur de théâtre turc, Okan Karajan, est soupçonné d'avoir emporté un ordinateur portable posé sur une table lors d'un événement dans le quartier de Şişli à Istanbul. La police a ouvert une enquête sur cet incident, comme l'a rapporté « Haberler ».

Il est noté que l'incident a eu lieu le 27 février dans la rue Darülaceze, dans le quartier de Şişli Merkez. Une personne nommée E.Ş.A. a déposé plainte auprès de la police le 2 mars, signalant la disparition de son ordinateur portable pendant l'événement.

Le plaignant a également fourni aux forces de l'ordre les images de vidéosurveillance montrant l'incident. Il a affirmé que c'était précisément Okan Karajan qui avait pris l'ordinateur.

Après avoir examiné attentivement les images des caméras de surveillance, les policiers ont identifié la personne ayant emporté l'ordinateur comme étant Okan Karajan. L'acteur a déclaré dans sa déposition à la police qu'il n'avait pas pris l'ordinateur dans le but de le voler, mais plutôt

par erreur. par erreur a-t-il déclaré.

Selon Karajan, quelques jours après l'incident, le 1er mars, E.Ş.A. est venu le voir avec trois autres personnes. L'acteur a affirmé qu'ils l'avaient agressé et battu.

Selon ses dires, ces individus l'ont emmené de force et l'ont placé dans le coffre d'une voiture. Ensuite, à l'intérieur du véhicule, ils l'ont frappé à la tête avec la crosse d'une arme à cinq reprises.

Karajan a qualifié cet événement de violence et de coercition à son encontre. Il a également précisé que cet incident s'était produit après le différend concernant l'ordinateur.

La mère de l'acteur dément ses propos

Cependant, la mère d'Okan Karajan, I.K., a nié ces allégations. Selon elle, le jour de l'incident, après un dîner d'iftar, Okan est rentré à la maison avec l'ordinateur et lui a dit qu'on le lui avait offert.

La mère affirme que c'est elle-même qui a remis l'ordinateur à la personne venue le récupérer quelques jours plus tard.

I.K. a déclaré qu'Okan n'était pas sorti de sa chambre, que personne ne l'avait emmené de force et qu'il n'avait pas été battu.

La mère de l'acteur a également mentionné qu'il souffrait de problèmes de santé mentale. Selon elle, son comportement est devenu instable car il ne prenait plus régulièrement ses médicaments depuis un certain temps.

Okan Karajan « vol qualifié » a été arrêté pour le crime de, et le 7 mars, il a été déféré devant le tribunal. Cependant, il a été libéré après son passage devant le juge.

Actuellement, les images de vidéosurveillance diffusées montrent Karajan en train de parler au téléphone, d'examiner l'ordinateur posé sur la table, puis de le prendre sous son bras et de quitter les lieux.

Pour l'instant, les déclarations des parties divergent. Alors que l'acteur affirme avoir pris l'ordinateur par erreur, la police a identifié Karajan comme l'auteur du vol sur la base des images. Parallèlement, les allégations de violence portées par l'acteur ont également été enregistrées.