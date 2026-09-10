Un homme de 119 ans pourrait être la personne la plus âgée du monde

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Un homme de 119 ans pourrait être la personne la plus âgée du monde

Costaricien José Flores pourrait devenir l'homme le plus âgé du monde à 119 ans. Selon sa famille et ses documents officiels, Flores a 119 ans. Cependant, sa date de naissance n'a pas encore été confirmée au niveau international. Des experts étudient actuellement les documents historiques.

Flores vit dans une maison en bois simple à Sardinal, à environ 20 minutes de la côte pacifique du Costa Rica. Il passe ses journées à se reposer, à manger les plats préparés par sa petite-fille et à faire des bras de fer avec elle.

Sardinal est situé sur la péninsule de Nicoya, une région connue comme l'une des cinq « Zones Bleues »au monde, où les gens vivent longtemps et en bonne santé. Les habitants attribuent cette longévité à l'eau riche en calcium et en magnésium, à une alimentation basée sur le maïs et les haricots, au travail physique et à des liens familiaux solides.

La petite-fille de José et sa soignante, Hellen Flores, affirme que son grand-père, qui a passé toute sa vie à travailler à la campagne, mène désormais une vie « paisible et heureuse ». Il se souvient parfois d'événements passés, plaisante et dit que l'un des secrets de la longévité est la famille.

Un homme âgé en chemise bleue assis à table en train de manger.

Le fondateur de l'association d'étude de la longévité de la péninsule de Nicoya, Jorge Vindas , a également souligné l'importance des liens familiaux et sociaux, de la spiritualité, de l'activité physique, d'une alimentation saine et d'un mode de vie serein pour vivre longtemps.

Selon sa carte d'identité, il est né le 11 juillet 1907 . Les experts étudient ses actes de naissance et de baptême, ainsi que d'autres documents relatifs à sa vie ultérieure. Ils Guinness World Records sont en attente de validation par des organisations internationales telles que le.

Si l'âge de Flores est officiellement confirmé, ce serait une grande fierté pour sa famille et le Costa Rica. Il a 8 enfants, 23 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant.

Actuellement, la personne vivante la plus âgée au monde est reconnue comme étant la citoyenne britannique Ethel Caterham . Elle est née le 21 août 1909 dans le Hampshire, en Angleterre, et a eu 117 ans en 2026. Elle a obtenu ce statut après le décès de la religieuse brésilienne Inah Canabarro Lucas en avril 2025.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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