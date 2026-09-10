Une nouvelle a provoqué une onde de choc dans les milieux d'affaires d'Asie centrale et sur le marché financier international. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain le Kazakhstana inscrit la célèbre entreprise « Tour Invest LLC », basée à Almaty, sur sa liste noire la plus stricte : la liste SDN. Selon les informations rapportées par le média populaire kazakh « Tengrinews » ces restrictions sont dues à la coopération étroite de l'entreprise avec le réseau aérien iranien, condamné par Washington. Alors que Washington lance une nouvelle vague de pression sans précédent contre Téhéran, qualifiée de « jour J économique », les entreprises d'Asie centrale deviennent également la cible de sanctions secondaires. Quelle compagnie aérienne iranienne l'entreprise kazakhe a-t-elle représentée, que deviendront ses actifs aux États-Unis et quels risques cela pose-t-il pour les banques étrangères ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'impact de ces sanctions pour les entreprises de toute la région et sur les mécanismes de sanctions secondaires.

Lien avec « Mahan Air » : 15 ans d'interdiction au Kazakhstan le feu qui s'est propagé

Les autorités américaines ont officiellement expliqué pourquoi elles ont ciblé l'entreprise d'Almaty :

Services d'intermédiation : La société « Tour Invest LLC » a agi en tant qu'intermédiaire pour la vente des services de « Mahan Air », une grande compagnie aérienne iranienne, et pour leur soutien au niveau local ;

Lien avec le CGRI : L'administration américaine avait déjà imposé des sanctions contre la compagnie aérienne « Mahan Air » en 2011 ; ils accusent ce transporteur aérien de soutenir matériellement et logistiquement la force spéciale « Qods » du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ;

36 structures visées : À ce jour, ces restrictions américaines couvrent un total de 36 organisations et individus liés au réseau aérien iranien.

« Nous augmentons considérablement la pression économique contre le régime iranien. Dans ce processus, toute entreprise étrangère qui leur fournit des services ou agit en tant qu'intermédiaire sera également sévèrement punie », indique le département du Trésor américain dans ses déclarations.

Conséquences graves de la liste SDN : Comptes gelés et risque secondaire

L'inscription de l'entreprise kazakhe sur la liste spéciale entraîne les mesures financières strictes suivantes :

Gel des avoirs : Tous les biens, comptes bancaires et actifs de l'entreprise situés sur le territoire américain sont totalement gelés ;

Interdiction avec les partenaires américains : Il est strictement interdit aux résidents, entreprises et citoyens américains de mener toute opération commerciale, financière ou commerciale avec « Tour Invest LLC » ;

Menace de sanctions secondaires : Toute banque ou institution financière de pays tiers ayant des relations avec cette entreprise, effectuant des transactions pour elle ou lui fournissant des services, risque également de subir les sanctions secondaires des États-Unis.

Un test sérieux et un avertissement sévère pour les entreprises d'Asie centrale

Cet événement a prouvé une fois de plus à quel point il est dangereux pour les milieux d'affaires d'Asie centrale, en particulier du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, d'opérer dans un environnement de restrictions internationales. Dans le cadre de la stratégie du « jour J économique » lancée par le Trésor américain contre Téhéran, tous les réseaux de logistique et de tourisme coopérant avec l'Iran sont étroitement surveillés. Le blocage complet de l'entreprise d'Almaty est un signal majeur pour les autres entreprises de la région, exigeant un renforcement drastique du contrôle de conformité dans les contrats internationaux et les activités d'intermédiation. Désormais, toute coopération à court terme d'une entreprise locale avec des entités toxiques comporte le risque d'être totalement coupée du système financier mondial.

Selon vous, quel sera l'impact de ces restrictions imposées par les États-Unis aux entreprises étrangères liées à l'Iran, notamment celles d'Asie centrale, sur le développement économique et des transports dans la région ? Quelles précautions les propriétaires d'entreprises locales doivent-ils prendre pour éviter de tomber sous le coup des sanctions ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse pertinente du monde des affaires et de l'économie avec vos proches et vos contacts entrepreneurs !