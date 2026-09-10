Un homme de 22 ans a volé 181 millions de livres en bitcoins avec un groupe criminel

Âgé de 22 ans, l'un des dirigeants d'un vaste réseau criminel lié aux cryptomonnaies, Malone Lam a plaidé coupable de vol de bitcoins. Citoyen singapourien, Lam dirigeait un réseau international de cybercriminalité ciblant de riches investisseurs en cryptomonnaies.

Le groupe criminel a dépensé les fonds volés dans des voitures de luxe, des maisons somptueuses, des jets privés et des soirées festives. Sur Internet, Lam utilisait des pseudonymes tels que « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy ».

Lors de l'une des plus grandes attaques du réseau, Lam et ses complices ont dérobé à une victime plus de 4 100 bitcoinsd'une valeur, à l'époque, de plus de 181 millions de livres sterling ou 245 millions de dollars .

Le groupe utilisait des stratagèmes sophistiqués d'« ingénierie sociale » contre les riches détenteurs de cryptomonnaies. Ils convainquaient les victimes de divulguer des informations permettant de vider leurs portefeuilles numériques. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

Lors du vol en août 2024, deux complices de Lam se sont fait passer pour des représentants de Google et de la plateforme d'échange Gemini . La victime, basée à Washington, leur a donné accès à son Google Drive et a communiqué ses codes de sécurité. Le groupe criminel a alors dérobé plus de 4 100 bitcoins.

Cherchant à blanchir les cryptomonnaies volées, les criminels ont commencé à dépenser les fonds dans une vie luxueuse. Selon les documents judiciaires, Lam a dépensé dans une boîte de nuit de Los Angeles plus de 569 000 dollars en une seule soirée .

Selon le FBI, ses achats comprenaient une montre de 2 millions de dollars et plus de 30 voitures de luxe, dont des modèles sur mesure Porsche, Lamborghini et Ferrari.

D'autres membres du réseau ont loué des maisons de luxe à Miami, Los Angeles et dans les Hamptons, ont voyagé en jets privés et engagé des gardes du corps. Dans les boîtes de nuit, des sacs de luxe valant des dizaines de milliers de dollars étaient même distribués.

Selon le ministère américain de la Justice, l'entreprise criminelle s'est formée au plus tard en octobre 2023 . Les membres du réseau étaient chargés d'identifier les victimes fortunées, de passer des appels frauduleux, de pirater des bases de données et de blanchir les fonds volés. Certains sont également soupçonnés d'avoir pénétré chez des victimes pour obtenir les identifiants d'accès aux portefeuilles.

Malone Lam le 8 septembre a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Washington pour un chef d'accusation de participation à une association criminelle RICO. Il est l'un des 18 individus inculpés dans cette affaire et le 11e suspect à plaider coupable.

La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a souligné leur détermination à identifier et poursuivre les cybercriminels. Elle a déclaré que Lam dirigeait un réseau international impliqué dans l'escroquerie et le vol de centaines de millions de dollars en cryptomonnaies.

Lam encourt jusqu'à 20 ans de prison . La prochaine audience de son procès est fixée au 8 décembre .