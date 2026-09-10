Le Unihertz Titan 2 Elite est disponible

Selon Ixbt.com, la marque Unihertz, qui occupe une place unique sur le marché des technologies modernes, a officiellement lancé son nouveau smartphone Unihertz Titan 2 Elite sur le marché chinois. À une époque dominée par les téléphones à écran tactile traditionnels, cet appareil se distingue par son clavier physique QWERTY et sa prise en charge du réseau 5G. Le nouveau gadget devrait séduire un public d'utilisateurs spécifique grâce à son boîtier compact et ses capacités technologiques modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le prix de l'appareil sur le marché chinois est fixé à 3599 yuans. Ce smartphone est considéré comme la suite logique et une version améliorée de la célèbre série Titan 2. Les fabricants ont privilégié la compacité et le confort, offrant aux utilisateurs une solution fonctionnelle qui procure une expérience de saisie de texte unique.

Spécifications techniques et design compact

Le modèle Unihertz Titan 2 Elite attire l'attention par son ergonomie de haut niveau. Le téléphone pèse seulement 163 grammes et mesure 117,8 x 75 x 10,4 millimètres. Deux variantes de couleurs sont proposées aux acheteurs : noir et noir mat. Le boîtier du smartphone est fabriqué en alliage d'aluminium aéronautique de haute qualité par moulage, ce qui garantit sa durabilité.

Une attention particulière a été portée à l'affichage : l'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 4,03 pouces presque carré. La résolution de l'écran est de 1080 x 1200 pixels. Il bénéficie également de caractéristiques avancées telles qu'une luminosité maximale de 1600 nits, une couverture colorimétrique DCI-P3 à 100 %, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 2160 Hz et une densité de pixels de 401 PPI.

Performances et capacités uniques du clavier

Le smartphone fonctionne sous le processeur MediaTek Dimensity 7400. La mémoire vive (RAM) de l'appareil est de 12 GB de type LPDDR5, tandis que la capacité de stockage interne (ROM) est de 256 GB au standard UFS 3.1. De plus, les utilisateurs peuvent étendre les capacités avec des cartes mémoire microSD jusqu'à 2 TB.

Le clavier physique complet, caractéristique principale de l'appareil, prend en charge divers raccourcis clavier. En faisant glisser le doigt sur la surface du clavier, il est possible de parcourir le texte ou d'utiliser le clavier comme un pavé tactile (touchpad) pour passer en mode souris. En outre, pour améliorer l'efficacité de la saisie, des commandes tactiles capacitives permettent de sélectionner des mots par un geste vers le haut et de déplacer le curseur, facilitant ainsi l'édition précise de textes.