Apple a franchi une étape majeure sur le marché attendu des smartphones pliables en dévoilant son iPhone Duo. Selon ixbt.com, le nouveau gadget surpasse nettement son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold8, en matière de résistance à l'eau et à la poussière, se hissant au niveau du Google Pixel 11 Pro Fold. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il est bien connu que la poussière et les fines particules ont toujours été un casse-tête pour les smartphones pliables. Ces corps étrangers pénètrent souvent dans la charnière complexe de l'appareil, provoquant des pannes au fil du temps. La norme IP68 introduite avec l'iPhone Duo garantit que la poussière ne pénètre pas dans le boîtier.

Durabilité et capacités sous-marines

Selon le fabricant, le nouveau smartphone pliable reste opérationnel même après une immersion jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Toutefois, le géant de la technologie prévient que cette protection peut diminuer avec le temps en raison de l'usure naturelle de l'appareil.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold8 est équipé d'une protection IP48, ce qui le place nettement derrière l'appareil d'Apple en matière de protection contre les fines particules de poussière. L'iPhone Duo ne se limite pas à une protection standard et attire également l'attention par ses solutions de conception.

Conception et caractéristiques techniques

La robustesse de l'appareil est assurée par un cadre en titane, un couvercle de protection en titane et une structure d'affichage complexe composée de dix couches. Néanmoins, comme le montrent les premières photos parvenues aux utilisateurs, la ligne de pliure est clairement visible sur le grand écran interne de 7,6 pouces. Les experts saluent particulièrement la fluidité des animations de l'écran.

Actuellement, ces appareils avancés, y compris l'iPhone Duo parmi les flagships de nouvelle génération, entrent dans la phase de commercialisation. À l'avenir, les tests en conditions réelles de l'appareil démontreront la durabilité de ses composants mécaniques.