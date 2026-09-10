Andijon bat le Kokand-1912 à la 90+1e minute : des buts qui ont fait vibrer le stade !

Superligue d'OuzbékistanLors de la 21e journée, le très attendu et intense derby de la Vallée a tenu toutes ses promesses. Andijon a accueilli son rival historique, le Kokand-1912, sur son terrain et a fait preuve d'une volonté de fer en fin de match pour réaliser un super-comeback et s'imposer 2-1. Bien que les visiteurs aient ouvert le score en début de rencontre et maintenu leur avantage pendant longtemps, les « Aigles » ont égalisé à la 76e minute avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel. Ce succès permet aux Andijonais de glaner des points précieux au classement, tandis qu'il aggrave la situation précaire des Kokandais dans le bas du tableau.

Alors, quelles actions des légionnaires ont fait basculer le match, quel a été l'impact des changements tactiques des entraîneurs et quelle est désormais la situation des équipes au classement ? À la fin de cet article, nous vous présenterons tous les détails sur les moments forts du derby et les perspectives futures des clubs.

Chronologie du derby : un but à la 18e minute et un comeback au bout du suspense

Le duel dramatique à la « Bobur Arena » a mis les nerfs des supporters des deux camps à rude épreuve :

Le but rapide de Nimeli : La rencontre a débuté par des attaques actives des visiteurs, et à la 18e minute, l'attaquant du Kokand-1912, Silvanus Nimeli, a ouvert le score pour donner l'avantage aux siens ;

La pression prolongée des locaux : Après avoir encaissé ce but, les Andijonais se sont portés vers l'avant en bloc, mais en raison de la défense organisée des Kokandais, Andijon n'a pas réussi à égaliser pendant longtemps ;

La réponse décisive de Turdimurodov : À la 76e minute, les attaques incessantes ont fini par payer : Rustam Turdimurodov a trouvé le chemin des filets adverses pour ramener le score à 1-1 ;

Le but de la victoire à la 90+1e minute : Dans le temps additionnel, le remplaçant Imeda Ashortia a inscrit le deuxième but, celui de la victoire, plongeant tout le stade dans l'euphorie.

« Ce n'est pas seulement trois points, c'est la preuve de la volonté réelle d'une équipe qui s'est battue jusqu'à la dernière seconde et de sa détermination devant ses fans », ont souligné les commentateurs sportifs.

Compositions et coaching : le banc fait la différence

Les staffs techniques des deux équipes ont procédé à des ajustements tactiques tout au long du match :

Composition d'Andijon : Adhamov, Abdumajidov, Holdorxonov (Abdumannopov, 59e), Komilov (Sulaymonov, 73e), Chalasan, Turg‘unboyev (Ashortia, 59e), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov ;

Composition de Kokand-1912 : Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazava, Nimeli, Yo‘ldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Xasanov (Xusanov, 66e) ;

Le rôle de « joker » d'Ashortia : Entré en jeu à la 59e minute à la place de Turg‘unboyev, le légionnaire Imeda Ashortia a insufflé un nouveau rythme au jeu et est devenu le héros de la victoire en marquant dans les derniers instants ;

Cartons jaunes : Dans ce match intense et disputé, Holdorxonov (45e) et Toirov ont été avertis côté Andijon.

Classement : qui monte, qui est en danger ?

Ce match riche en émotions a eu les conséquences suivantes sur le classement des équipes :

La position d'Andijon : Après cette victoire cruciale, Andijon porte son total à 30 points , s'installant solidement à la 8e place du classement ;

Kokand-1912 en zone rouge : En raison de cette défaite dans les dernières secondes, les Kokandais restent à la 13e place avec 20 points et devront intensifier leurs efforts pour assurer leur maintien en Superligue.

L'intensité du football de la Vallée et les défis à venir

Cette rencontre à la « Bobur Arena » a prouvé une fois de plus que les derbies de la Vallée possèdent une force et une dramaturgie uniques dans le football ouzbek. La capacité d'Andijon, mené jusqu'à la 76e minute, à puiser dans ses ressources pour arracher la victoire sur la dernière attaque témoigne du caractère solide du club. À l'inverse, la perte de concentration du Kokand-1912 dans les derniers instants, après avoir mené presque tout le match, a mis en lumière de sérieux problèmes défensifs. À l'approche des dernières journées de la Superligue, chaque point vaut de l'or, et de telles victoires sont des facteurs décisifs pour le destin des équipes cette saison.

Selon vous, la victoire d'Andijon dans les dernières minutes peut-elle propulser l'équipe vers le haut du tableau ? Le Kokand-1912 aurait-il pu conserver la victoire s'il n'avait pas perdu sa concentration ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse brûlante du derby à tous les fans de football et à vos amis d'Andijon et de Kokand !