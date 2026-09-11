En Chine, des gens paient pour vivre des catastrophes naturelles (vidéo)

À Hangzhou, en Chine, des personnes se préparent aux situations d'urgence en vivant des typhons et des inondations dans des conditions proches de la réalité. Au centre de formation à la simulation de catastrophes Lvxing, les participants peuvent subir une simulation de typhon incluant des vents allant jusqu'à 165 km/h et de fortes pluies, rapporte Reuters.

Dans une autre partie du centre, 900 tonnes d'eau sont mises en mouvement pour simuler des crues torrentielles. Les participants s'exercent également à évacuer en toute sécurité une zone urbaine inondée ou une installation souterraine. Lors de ces entraînements, ils sont équipés de combinaisons spéciales et de casques, sous la supervision de personnel de sécurité.

Le coût d'une journée de formation est de 1 599 yuans, soit environ 235 dollars. Ouvert en mai 2025, le centre a déjà accueilli plus de 160 000 personnes.

À l'avenir, il est prévu d'ouvrir des centres similaires dans d'autres régions de Chine pour simuler d'autres situations d'urgence telles que des incendies et des tremblements de terre.