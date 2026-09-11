Un hors-bord lancé à 343 km/h décolle et fait plusieurs tonneaux (vidéo)

·19·Monde
Un hors-bord lancé à 343 km/h décolle et fait plusieurs tonneaux (vidéo)

Lors de la course « Lake of the Ozarks Shootout » organisée sur le lac des Ozarks dans le Missouri, aux États-Unis, un hors-bord nommé « Dirty Duck » a été victime d'un grave accident, rapporte Incidentia.

Le 29 août, alors qu'il approchait de la ligne d'arrivée, le bateau a atteint une vitesse de 213 mph, soit environ 343 km/h. La proue s'est alors soulevée, propulsant l'embarcation dans les airs où elle a effectué plusieurs tonneaux avant de retomber dans l'eau.

Deux personnes se trouvaient à bord : le pilote Adam Serafin et le throttleman Rusty Williams. Serafin a eu une jambe cassée, tandis que Williams n'a pas été gravement blessé. Les équipes de secours sont arrivées sur place en quelques secondes.

L'équipe « Dirty Duck » a par la suite expliqué que le bateau avait décollé en raison d'une perte d'appui aérodynamique (downforce) à haute vitesse.

Les vidéos de l'accident sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Malgré la violence du choc, l'incident n'a fait aucune victime.

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