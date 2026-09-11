Création d'un t-shirt conçu pour tromper les caméras à intelligence artificielle

L'artiste et créateur numérique berlinois Simon Weckert a conçu un t-shirt intitulé « Digital Camouflage », destiné à tromper les systèmes de détection d'objets basés sur l'intelligence artificielle.

Les couleurs vives et les motifs spéciaux du t-shirt sont conçus pour rendre difficile la détection de la silhouette humaine par les algorithmes de vision par ordinateur. Contrairement au camouflage classique, ce design est adapté à la manière dont l'IA analyse les images, plutôt qu'à l'œil humain.

Pour créer ce motif, Weckert l'a testé à plusieurs reprises sur le système de détection d'objets YOLO. À chaque étape, le motif a été modifié pour réduire la confiance du système à identifier une personne comme « humaine ». En conséquence, lors de certains tests, la personne portant le t-shirt n'a pas été détectée par le système.

Cependant, cela ne signifie pas que ce t-shirt rend une personne « invisible » pour toutes les caméras à intelligence artificielle. Son efficacité dépend de l'algorithme et du système de caméra utilisés.

Le projet « Digital Camouflage » est considéré comme une expérience artistique visant à attirer l'attention sur la question de la vie privée à une époque où les technologies de vidéosurveillance assistées par l'IA se multiplient.

Le prix du t-shirt est estimé dans diverses sources à environ 75–88 dollars Weckert est également connu pour son projet précédent où il a créé un faux embouteillage sur Google Maps en transportant 99 smartphones dans un chariot.