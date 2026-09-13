«Ce serait fantastique !» : Trump soutient la réunification de l'Irlande et de l'Irlande du Nord

Une déclaration géopolitique explosive, susceptible de fragiliser gravement la « relation spéciale » traditionnelle entre les États-Unis et le Royaume-Uni, a été faite. Le chef de la Maison-Blanche, Donald Trump a ouvertement déclaré qu'il était favorable à la réunification de l'Irlande du Nord, actuellement partie intégrante du Royaume-Uni, avec la République d'Irlande en un seul État. Lors d'une rencontre à Dublin avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin, Trump a qualifié cette union historique de « perspective fantastique », affirmant que ce processus finirait par se produire tôt ou tard. Cette position, qui touche directement à l'intégrité territoriale britannique, a provoqué un tollé diplomatique malgré l'opposition farouche des autorités de Londres. Alors, que cache la sortie inattendue de Trump à Dublin, comment Londres a-t-elle réagi et le « conflit irlandais », apaisé par l'accord du Vendredi saint de 1998, pourrait-il se rallumer ?

« Cela arrivera » : les propos tranchants de Trump à Dublin

Le président américain a exposé ses vues sur la réunification des deux Irlandes devant les journalistes :

« Une réunification fantastique » : « Je ne veux pas créer de problèmes, mais je vous le dis, j'aimerais beaucoup voir une réunification. Cela finira par arriver... Je pense que ce serait fantastique », a déclaré Trump sans cacher son souhait ;

Ingérence dans la souveraineté britannique : Sans la moindre gêne quant au fait de contester l'intégrité territoriale britannique, le président a commenté avec détachement que Londres avait probablement « son mot à dire à ce sujet » ;

Rencontre avec le Premier ministre irlandais : Ces propos retentissants ont été tenus lors des entretiens officiels de Trump à Dublin avec le Premier ministre de la République d'Irlande, Micheál Martin.

Confrontation ouverte avec Londres : un référendum à l'ordre du jour ?

La déclaration de Trump a été une réponse directe à la position ferme du Premier ministre britannique :

Contre le refus d'Andy Burnham : Ces mots de Trump contredisent radicalement la récente déclaration officielle du Premier ministre britannique Andy Burnham, qui avait souligné qu'un référendum sur la sortie de l'Irlande du Nord du Royaume n'était « pas à l'ordre du jour » ;

Les normes de l'accord du Vendredi saint de 1998 : Selon les termes de cet accord historique, qui a mis fin à trois décennies de conflits sanglants et de terrorisme, un référendum sur la sécession de l'Irlande du Nord ne peut être organisé que par décision du gouvernement britannique ;

Une population divisée : Bien que de nombreux sondages montrent qu'une majorité de la population de la région préfère rester au sein du Royaume-Uni, la situation demeure complexe.

Les conséquences du Brexit et le retour de la « question irlandaise »

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) a ravivé ce vieux conflit :

Les partisans d'une rupture avec Londres sont en hausse : Depuis le Brexit, le nombre de personnes à Belfast souhaitant rompre les liens avec Londres pour rejoindre la République d'Irlande, membre de l'UE, a considérablement augmenté ;

Barrières économiques et douanières : Les contrôles douaniers maritimes entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord alimentent le mécontentement de la population locale et des élites économiques ;

Le facteur Trump et la diplomatie mondiale : Le soutien ouvert du dirigeant américain sur un sujet aussi sensible pourrait enhardir les milieux nationalistes en Irlande du Nord et provoquer une crise politique majeure au Royaume-Uni.

Cette déclaration de Donald Trump a mis à l'épreuve non seulement les relations délicates entre le Royaume-Uni et l'Irlande, mais aussi l'alliance entre Washington et Londres. L'idée d'une « Irlande unie » n'est désormais plus seulement portée par les politiciens locaux, mais aussi par le chef de la Maison-Blanche.

Selon vous, l'appel de Donald Trump à la réunification de l'Irlande du Nord avec l'Irlande indépendante constitue-t-il une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un allié ou une exigence de justice historique ? Croyez-vous que l'Irlande du Nord finira par se détacher du Royaume-Uni ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse de ce tournant géopolitique inattendu à tous vos amis passionnés de politique mondiale !